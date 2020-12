Pack aquatique et mise à jour 1.4 maintenant disponibles

Maintenant disponible sur Steam pour 9,99 €

Version 1.4 de Planète Zoo, avec sa nouvelle extension Planet Zoo: Pack aquatique, qui peut être acheté pour 9,99 € sur la plateforme Steam. La mise à jour gratuite 1.4 inclut certaines des améliorations demandées par la communauté, telles que les discussions sur les différents animaux du parc.

D’autre part, l’expansion de Pack aquatique il apportera certains des animaux marins les plus étonnants et les plus recherchés, tels que le manchot royal, le phoque gris ou la loutre géante. Pour s’adapter aux nouvelles constructions, 170 nouveaux éléments ont également été ajoutés, des bâtiments à la végétation. Ensuite, nous vous laissons avec la bande-annonce de lancement:

La source: Communiqué de presse Best Vision PR