‘Pacific Rim: The Black’ surprend avec le renouvellement de la saison 2

Netflix a confirmé le renouvellement de « Pacific Rim: le noir”Pour une deuxième saison. C’est l’une des séries les plus récentes à entrer dans sa ligne d’animations à ton adulte dans son catalogue, basé sur les bandes « Pacific Rim » et « Pacific Rim: soulèvement».

La première de ces bandes se démarquerait par la participation de Guillermo del Toro en tant que chef de projet, avec la participation de Charlie Hunnam, idris Elba et Rinko Kikuchi dans un monde qui doit faire face à la dévastation constante d’un monde infesté d’énormes monstres appelés « kaijus

Vous pourriez aussi être intéressé par: Netflix reviendra dans « To All The Boys » avec une série dérivée

Dans «Pacific Rim», l’humanité n’a qu’une seule ligne de défense contre cette menace provenant d’un portail au plus profond de l’océan Pacifique: les Jaegers. D’énormes robots de combat pilotés par deux soldats spécialisés qui doivent partager un certain niveau de synchronisation cérébrale.

« Pacific Rim: The Black » aurait fait un excellent travail en élargissant l’univers présenté par les deux films d’action en direct en apportant l’histoire à une Australie ravagée par le kaiju. Deux jeunes frères, Taylor et Hayley Travis, doivent se battre pour leur survie alors qu’ils recherchent leurs parents, qui ont disparu après être partis au combat.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Version enfant des blagues « Rick et Morty » pour le poisson d’avril

La série n’a débuté sa première saison sur Netflix qu’à la mi-mars, gagnant progressivement une base de fans fidèles, en particulier parmi les fans de films originaux. Dans leur premier épisode, les frères Taylor ont découvert un jaeger abandonné nommé Hunter Vertigo, qu’ils utiliseront pour mettre fin aux menaces qu’ils rencontrent en cours de route.

Bien que le renouvellement de « Pacific Rim: The Black » puisse signifier une excellente nouvelle pour ses fans, il reste encore un long chemin à parcourir avant de voir les nouvelles de ses nouveaux épisodes, car on s’attend à ce que ceux-ci atteignent Netflix jusqu’à l’année prochaine.