Pacific Rim: la bande-annonce noire et la date de sortie révélées!

La Modeuse Surchemise noire en simili cuir et pied-de-poule

Surchemise longue en simili cuir et pied-de-poule. Modèle ceinturé à boutons. Manches longues bouffantes. Longueur : environ 85.5 cm.Composition : 80% PU,16% coton et 4% polyesterInformation : Le mannequin mesure 1m69 et porte une taille unique.