Pachinko d’Apple TV+ nominé pour le Critics Choice Award

En décembre 2022, le comité du Critics ‘Choice Award a annoncé sa liste des nominés 2023. Parmi les nominés figure la série dramatique historique Pachinko, qui est nominé pour la meilleure série en langue étrangère, selon un rapport de Forbes.





Basé sur le roman à succès du New York Times de l’auteur Min Jin Lee, AppleTV+c’est Pachinko est un conte fictif sur l’annexion Japon-Corée. Le spectacle est une représentation fictive d’une fille coréenne native nommée Sunja ainsi que des générations de sa famille alors qu’ils naviguent dans la vie sous la domination japonaise. La série met en vedette l’actrice montante Kim Min Ha en tant que jeune Sunja, l’actrice oscarisée Young Yuh-jung en tant que Sunja plus âgée et la star de Hallyu Lee Min Ho en tant que l’amoureux de Sunja, Hansu.

La série, écrite et produite par Soo Hugh, est racontée en 8 parties et s’étend sur plusieurs décennies charnières en Corée et au Japon sous le règne de ce dernier. La saison 2 de Pachinko est déjà en préparation et devrait être diffusée sur AppleTV+ en 2023.





Pachinko: ce qui est en magasin pour la saison 2

AppleTV+

Dans la première saison de Pachinko, le public a été présenté à Sunja. Sunja est une pauvre fille coréenne qui est forcée de naviguer dans la vie sous une dictature japonaise lorsque l’apparition d’un bel étranger change soudainement tout son monde. Cet étranger est Hansu, un mystérieux et riche homme d’affaires coréen qui a gagné le respect de ses compatriotes coréens et japonais. Sunja tombe bientôt sous le charme sournois de Hansu et doit recoller les morceaux de sa vie lorsqu’elle tombe enceinte de son bébé. Plus tard, Sunja quitte son pays natal pour résider dans les bidonvilles du Japon, où elle est forcée de survivre dans un environnement hostile. Les scènes suivantes montrent Sunja, jeune et vieille, et sa famille confrontées à des épreuves et des tribulations alors qu’elles luttent pour s’adapter dans un pays étranger.

Saison 2 de Pachinko promet plus de drame alors que le scénariste de la série, Soo Hugh, déclare que la Seconde Guerre mondiale sera dépeinte. Hugh a ajouté dans une interview que les enfants de Sunja, Mozasu et Noah, joueront un rôle plus important dans la prochaine saison. En plus de ces personnages, le petit-fils de Sunja, Solomon – que le public a vu pour la dernière fois vivre une lutte interne en choisissant entre sa soif d’argent et de pouvoir et l’obéissance filiale – devra faire face aux conséquences de ses décisions dans la saison 2. Le public doit anticiper cette saison deux sera diffusée au printemps 2023, en partie parce que la saison un a été diffusée au cours de la même saison. Cependant, aucune date précise n’a encore été révélée. En attendant, Pachinko la première saison est actuellement diffusée sur AppleTV +.