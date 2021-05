Pacey FPS Solaris Offworld Combat tire au PSVR cette semaine

Estée Lauder estee lauder Maquillage Double Portée FPS 10 - Fond de teint - 2C3 Fresco

Cette fondation remarquablement durable, confortable et aérée dure jusqu'à 15 heures. La peau est belle et peut continuer à respirer par temps chaud et humide et à transpirer sans changer de couleur et passer aux vêtements. Finition mate naturelle et indice de protection SPF 10. Conseils d'utilisation : - Pour de meilleurs résultats, utilisez le pinceau fond de teint pour appliquer le maquillage Double Wear Stay in Place SPF10.