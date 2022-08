Pac-Man obtient une adaptation de film d’action en direct

Avec le Sonic l’hérisson films faisant beaucoup d’argent au box-office et un nouveau Super Mario Bros. film qui sort en salles cet hiver, un autre personnage classique du jeu vidéo veut s’amuser. Selon The Hollywood Reporter, il a été annoncé qu’un nouveau film d’action en direct basé sur Pac-Man est maintenant en développement. Le projet est une collaboration entre Bandai Namco Entertainment et Wayfarer Studios. Il sera produit par Justin Baldoni, Manu Gargi et Andrew Calof de Wayfarer Studios aux côtés de Chuck Williams et Tim Kwok pour Lightbeam Entertainment.

Il est à noter que le film sera en direct, mais rien n’a été révélé sur l’intrigue. L’histoire serait basée sur un pitch original de Williams. Bien que décrit comme une action en direct, il est toujours possible qu’il s’agisse d’un hybride action en direct / animation avec un CGI Pac-Man fuyant les fantômes dans le monde réel. Cependant, il n’est pas clair pour le moment si c’est le cas ou si le plan est de réinventer Pac-Man en tant qu’être humain. Dans tous les cas, il faudra une certaine créativité de la part de Williams pour raconter une histoire convaincante Pac-Man histoire sous forme de long métrage.

Pac-Man a obtenu des adaptations animées, y compris une série animée de Hanna-Barbera diffusée à la télévision au début des années 1980. Une série animée par CG intitulée Pac-Man and the Ghostly Adventures a également été diffusée sur Disney XD en 2013. Le personnage a également été présenté sur grand écran avec des apparitions spéciales dans des films comme pixels, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2, Les épaves de Ralphet Ralph brise Internet. Il y a eu des tentatives pendant de nombreuses années pour qu’un fonctionnaire Pac-Man film à faire, mais il ne s’est jamais concrétisé.

Pac-Man rejoint de nombreuses adaptations de jeux vidéo à venir

Sortie de Sony Pictures

Le succès de films comme Sonic l’hérisson, Inexploré, Combat mortelet Détective Pikachu n’ont fait qu’inspirer d’autres adaptations de jeux vidéo. Alors que le précédent Super Mario Bros. est tristement célèbre, Nintendo a un nouveau film d’animation sur le chemin qui sortira en salles en décembre avec Chris Pratt comme voix de Mario. Des adaptations à venir sont également en préparation sur le petit écran, notamment un Metal tordu série à Peacock et un Le dernier d’entre nous série chez HBO. Ce n’était peut-être qu’une question de temps avant que Pac-Man entré dans ce domaine.

Sorti à l’origine au Japon en 1980 sous le nom de L’homme de la rondelle, Pac-Man est l’un des jeux vidéo les plus connus de tous les temps, ayant depuis été porté sur une variété de consoles après ses débuts sur les machines d’arcade. Dans ce jeu simple, les joueurs jouent le rôle de Pac-Man, chargé de manger chaque point dans les couloirs d’un labyrinthe tout en évitant quatre fantômes colorés. Alors que Pac-Man est pour la plupart sans défense, il peut temporairement acquérir la capacité de « manger » des fantômes s’il atteint un « Power Pellet » spécial, mettant brièvement les fantômes hors service.

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour le live-action Pac-Man film, mais avec le projet annoncé, d’autres nouvelles devraient, espérons-le, bientôt arriver.