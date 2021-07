P-Valley Saison 2: Plus de mises à jour concernant le casting, l’intrigue, la bande-annonce et la date de sortie pour les fans.

– Publicité –



P-Valley on Starz était une série dramatique qui a attiré beaucoup de téléspectateurs. Les fans sont impatients de la saison 2, car le spectacle a donné une performance incroyable. On se demande maintenant quand sortira la saison 2 de P-Valley. Voici tout ce que nous savons.

P-Valley, l’une des séries américaines les plus regardées, est disponible sur Starz. Katori Hall a créé le spectacle. Le spectacle a été adapté de la pièce populaire Pussy Valley de Hall.

Le réseau Starz a diffusé la saison 1 sur P Valley le 12 juillet 2020. Le Pynk, un club de strip-tease basé dans le delta du Mississippi, était l’histoire de la vie misérable de ses travailleurs lors de la première saison. La saison 1 de P-Valley présentait certains des visages les plus connus comme Nicco Annen, Brandee Evan et Elarica. L’émission a reçu des critiques incroyables et les téléspectateurs attendent avec impatience la prochaine saison.

Statut de renouvellement de la saison 2 de P-Valley

Starz a rapidement renouvelé la saison 1 de P-Valley après l’énorme succès de la première saison. Les fabricants n’ont pas encore publié de détails sur la saison à venir, malgré l’annonce officielle du renouvellement. Ils prévoient de surprendre le public en larguant une bombe surprise.

Date de sortie de la saison 2 de P-Valley

Le réseau Starz a été ravi du succès de P-Valley. Le succès de P-Valley a été si écrasant que les autorités ont immédiatement renouvelé la série pour une autre saison de 10 épisodes. Le président de Starz, John Starz, a déclaré que Katori avait créé quelque chose d’exceptionnel pour les fans grâce à la combinaison parfaite d’histoires fascinantes et de personnages de qualité. Le seau de Katori contient bien d’autres belles histoires, pense-t-il. La saison 2 devrait être plus intense pour les fans.

La saison 2 de P-Valley attire beaucoup plus l’attention que la première saison. Cependant, les fabricants n’ont pas encore révélé la date de la première. Les créateurs ont clairement indiqué que la production était actuellement freinée par une pandémie en septembre 2020. Le public aura donc un peu de temps pour attendre la deuxième saison. La saison 2 de P-Valley sera très probablement diffusée en 2022.