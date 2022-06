P-Valley saison 2: pandémie, plus de drame et de nouveaux conflits à Chucalissa

pas de spoilers

La série Katori Hall est revenue sur l’écran de StarzPlay avec une saison 2 qui se déroule en pleine pandémie et avec le bar Pynk sur le point de faire faillite.

© Starz JouerElarica Johnson et Brandee Evans.

StarzPlay a à son actif un grand nombre de séries allant des thrillers les plus sombres aux séries historiques comme Devenir Elisabeth, sur la vie de la reine Elizabeth I dans sa jeunesse, dont la première aura lieu le 12 juin. Et il faut dire que nombre de ces productions ont été saluées par le public et la critique grâce à leur qualité, comme c’est le cas pour Vallée du P. La série a été lancée en 2020 et suit de près un groupe de danseurs et danseuses d’un club de strip-tease appelé Rose. Leurs liens, leurs duels amoureux, leurs origines, leurs rêves et d’autres problèmes de leur propre vie seront révélés au fil des chapitres de manière profonde et transformatrice.

En ce sens, la saison 2 ne déçoit pas du tout. Le lauréat du prix Pulitzer, Salle Katori, qui parraine ici en tant que créateur, scénariste, réalisateur et producteur, a eu la brillante idée de faire se dérouler ce deuxième volet en pleine pandémie. donc dans Vallée du P Nous sommes en 2020 et dans les rues de Chucalissa ou plutôt du monde entier, pas une seule personne ne voyage. Tout le monde est à la maison en attendant que le coronavirus passe, même si ce ne sera pas facile du tout. Pour le bar Pynk et ses danseurs, cela a de lourdes conséquences. Étant presque totalement fermée, l’entreprise est à un pas de la faillite et ils doivent lutter par tous les moyens pour rester unis et aller de l’avant.

Choisir un contexte aussi choquant que récent, c’est sans doute un risque, mais en Vallée du P son incorporation est correcte et, en fait, elle est au centre de l’histoire de cette deuxième partie. Non seulement l’incertitude et le malaise auxquels sont confrontés les danseurs Pynk du fait de ne pas avoir d’emploi rendu visible, mais il est également proposé de réfléchir sur d’autres aspects et conséquences de la pandémie : confinement, drame et stress des médecins et infirmières en mettant le corps contre une maladie peu connue à l’époque, pour n’en nommer que quelques-unes. Le scénario s’immerge dans cette situation avec respect et, sans aucun doute, son résultat finit par être passionnant et le spectateur peut en venir à se sentir identifié à plusieurs des moments quotidiens que présentent les scènes.

En attendant, quant au parcours des personnages de cette deuxième saison, il convient de mentionner qu’Autumn, incarné par Elarica Johnson, assume un rôle primordial. La jeune danseuse prend les rênes du bar et tentera très fort et courageusement de retrouver la gloire, même si c’est ce qui provoque des clashs constants avec son amie Mercedes, incarnée par Brandée Evans. En ce sens, il est important de dire que le lien entre eux dans ces nouveaux épisodes sera tout sauf calme. Des conflits surgiront à plus d’une occasion et ils doivent parvenir à un accord pour le bien de leurs collègues.

En revanche, il convient de souligner à nouveau les performances de Nicko Annan comme l’oncle Clifford. L’acteur revient avec un humour riche et ses dialogues sont les plus spirituels, c’est peut-être pour cette raison qu’il est l’un des personnages les plus réussis de toute la série. Cependant, il est vrai qu’il devra accepter de s’éloigner du Pynk et cela sera complexe.

De même, l’arrangement chorégraphique, les costumes et la mise en scène sont d’autres éléments avec lesquels Vallée du P Il s’avère être une série de qualité.

Vallée du P dans sa saison 2 est composé de 10 épisodes à partir d’une heure et c’est une combinaison de genres allant de la musique, du drame et du mystère. Ici rien n’est laissé au hasard et dès le premier épisode cela génère une ambiance prenante avec des discussions entre des personnages qui ne savent pas très bien comment gérer l’incertitude que leur offre un présent aussi bouleversant. Ceux qui n’ont pas vu la première saison, ce sera une maxime de voir les chapitres précédents pour comprendre les motivations et les peurs des protagonistes de ce nouvel opus. Le premier chapitre est maintenant disponible sur StarzPlay et sera renouvelé le vendredi de chaque semaine.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂