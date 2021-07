P-Valley Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et plus de mises à jour

– Publicité –



P-Valley était la nouvelle émission de Starz. Cela a attiré de nombreux spectateurs. Le drame a eu une exécution incroyable et les admirateurs attendent maintenant avec impatience le second.

P-Valley, l’une des séquences américaines les plus populaires sur Starz, est une série américaine très populaire. Fabriqué par Katori Hall. Ce drame est légalement modifié pour ressembler au Pussyval de Hall. P-Valley a été créé sur Starz Network le 12 juillet 2020. La première saison a été un épisode terrible qui a vu les déprédations de The Pink, une guilde du delta du Mississippi qui exploitait les pauvres. Les traits de P-Valley étaient la première saison et présentaient certains des meilleurs visages de P-Valley, comme Nicco Annan, Brandee, Evans et Erica Johnson. Le drame a été bien accueilli par le public et est maintenant en train d’être réédité.

P-Valley aurait très probablement été de retour plus tôt dans des circonstances normales. Comme l’acteur Elarica Johns l’a précédemment déclaré, le calendrier a été perturbé par le coronavirus (COVID-19). Bien que la série ait finalement été rendue possible, il reste encore beaucoup de travail à faire.

Libby Hill a interrogé Hall sur le statut de l’émission et a partagé ses espoirs qu’il ne faudrait pas trop d’années pour la remettre à l’antenne. Hall a ri.

« Vous savez, il faut attendre que les bonnes choses marinent », a-t-elle ajouté. « Mais vous serez heureux d’apprendre que nous terminons l’écriture. Aujourd’hui est notre dernier jour d’écriture dans la salle. « Nous terminons maintenant les scripts. La production est juste autour.

Quelle est l’intrigue de la saison 2 de P-Valley ?

Dans la finale de la première saison de « P-Valley », Hailey a utilisé l’argent qu’elle a volé à son ex-petit ami abusif Montavius ​​(Cranston King) pour sauver The Pynk (les développeurs de casinos qui voulaient la propriété au bord de l’eau désirable). Nous ne savons toujours pas si la saison 2 sortira, mais Katori Hall s’est exprimé en septembre 2020 concernant la finale de la saison 1. Elle a donné un aperçu de ce qui pourrait arriver au retour de « P-Valley », y compris la possibilité que Hailey devienne copropriétaire.

Elle a déclaré: «Elle est venue la faire claquer sur la piste de danse et maintenant elle a une certaine propriété dans ce club. Elle a expliqué que la dynamique de pouvoir du club avait complètement changé. Hall a déclaré que c’était un grand honneur de voir Hailey et Oncle Clifford se battre pour le trône.

Le monde du spectacle s’agrandit au fur et à mesure que Keyshawn et Lili’ Murda font carrière. « Je crois qu’il est inévitable que nous élargissions notre univers. Je pense que le spectacle reflète les gens qui vivent à ou près de l’intersection de race/classe/genre et c’est juste partout. Cependant, nous continuerons à nous engager dans l’exploration du sud de l’Amérique. »

Un peu plus loin, Montavius ​​est-il toujours vivant ? Le lien entre Oncle Clifford (et Mercedes) et Hailey durera pour toujours. Mercedes continuera à se battre pour son studio de danse et sa garde, et elle devra également faire face à sa relation difficile avec sa mère. Star Brandee a décrit la saison 2 de la série comme un « montage en montagnes russes » et a déclaré que son personnage était sur le point de se lancer dans un voyage inattendu.

Il y a beaucoup de choses dans la saison 2 pour « P-Valley » et nous sommes impatients de voir ce qui se passe.

Qui fait partie du casting de la saison 2 de « P-Valley » ?

Les remarques du lobby nous permettent de réaliser que Johnson (Automne), Nicco Annan (Oncle Clifford), Brandee Evans (Mercedes), Shannon Thornton (Ms. Mississippi) et J. Alphonse Nicholson (Lil’ Murda) seront tous de retour pour la saison 2. Cependant, dans la mesure où le reste de la distribution de P-Valley, y compris des artistes comme Parker Sawyers (André), dont le personnage a quitté le Mississippi vers la fin de la première saison, il est confus qu’ils reviennent.

