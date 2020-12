‘P-Valley’: les détails de la nouvelle saison 2 émergent

Starz’s Vallée P a été l’une des meilleures choses à sortir de 2020. La série, qui suit la vie d’un groupe de danseurs travaillant à la discothèque de Chucalissa, Mississippi, The Pynk, a fait ses débuts plus tôt dans l’année avec des critiques positives et des éloges pour sa représentation de bande culture club dans le sud.

Il a été interrompu au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19) qui a interrompu la production de plusieurs projets télévisés et cinématographiques. Mais dans les mois qui ont suivi, certains détails de la saison deux sont apparus. Trouvez tout ce que nous savons ici.

Comment la saison 1 de ‘P-Valley’ s’est terminée

Après avoir évité son ex Montavius ​​toute la saison, Autumn s’est finalement retrouvé face à face avec lui lors de la finale de la saison 1. Sous le couvert d’un client, il a demandé à Autumn de le rejoindre dans la Paradise Room, où il a exigé de force qu’elle lui remette ses 250 000 €.

Mercedes, sentant que Autumn était en difficulté, l’interrompit, menant à un combat qui finit par se terminer par la mort apparente de Montavius.

Par la suite, Autumn a utilisé les 250000 € lors d’une vente aux enchères pour sauver The Pynk, battant André et faisant officiellement d’elle et de l’oncle Clifford des partenaires. Dans l’un des derniers moments de la finale, elle et d’autres membres du personnel sont montrés au club, se préparant à ouvrir ses portes.

Où la saison 2 de ‘P-Valley’ reprendra

Le créateur et showrunner Katori Hall a déclaré à Entertainment Weekly en septembre que la saison deux se concentrerait en partie sur la dynamique du pouvoir au club maintenant que Autumn en est copropriétaire.

«Elle est venue lui faire un ** claqué sur la piste de danse et maintenant, elle a une certaine propriété dans le club», a expliqué Hall. «La dynamique du pouvoir au club a complètement changé et voir Oncle Clifford et Hailey se battre pour le trône sera une légende.

Mais en même temps, Hall a mentionné que Autumn et Oncle Clifford sont «pour toujours» liés par ce qui est arrivé à Montavius, dont la disparition pourrait déclencher une recherche par son gang Delta Devoted.

«Je peux seulement dire que le secret de ce qui s’est passé dans la salle du paradis liera pour toujours l’oncle Clifford, Mercedes et Hailey», a poursuivi Hall. « Il reste à voir si le Delta Devoted viendra chercher Montavius ​​dans la saison 2. »

La saison 2 de ‘P-Valley’ abordera également la pandémie de coronavirus

Plus récemment, Hall a également déclaré à Variety dans un rapport publié en décembre que la deuxième saison s’attaquerait de front à la crise des coronavirus, en particulier en ce qui concerne ses effets sur les femmes noires et les communautés noires.

«Cette pandémie a empêché de nombreuses entreprises de se rassembler. Vous ne pouvez pas avoir de concerts de musique, mais les clubs de strip-tease du sud sont ouverts et éclatants », dit-elle. «J’ai vraiment l’impression que nous devons honorer le moment et raconter cette histoire. Et nous devons avoir un document sur la façon dont nous avons survécu – en particulier comment les Noirs survivent à ce moment, parce que personne ne raconte cette histoire.

Elle n’est pas entrée dans les détails et à quoi cela ressemblera en termes de scénario. Mais un reportage de TV Guide suggère que certains des danseurs pourraient se tourner vers d’autres moyens de gagner de l’argent pour survivre.

Quand la saison 2 de «P-Valley» sera-t-elle diffusée?

Vallée P a été renouvelé pour une deuxième saison en juillet, selon The Hollywood Reporter. Mais il n’y a pas encore de date de sortie officielle.

«Malheureusement, avec COVID-19 qui rend toujours difficile le tournage, il faudra un certain temps pour se préparer à la production. Nous vous tiendrons au courant. Jusque-là # MaskUpYall, » Hall tweeté en septembre.

Ça craint d’entendre, mais sur une note plus claire, TV Guide rapporte que la prochaine saison aura au moins plus d’épisodes, passant à 10 au lieu de huit. Donc, quand il reviendra, il devrait y avoir des choses vraiment excitantes en magasin. Restez à l’écoute.