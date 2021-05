P! Nk se produit avec sa fille Willow, 9 ans, avant de recevoir le prix Icon aux BBMA

La pop-rockstar et sa fille Willow, âgée de neuf ans, se sont tordues au-dessus de la scène du Microsoft Theatre de Los Angeles alors qu’elles interprétaient ensemble leur chanson « Cover Me In Sunshine ».

Elle a également sorti certaines de ses chansons les plus légendaires, notamment «All I Know So Far», «So What», «Who Knew», «Just Like a Pill» et «Just Give Me a Reason».