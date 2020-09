Ozzy Osbourne voulait tuer sa femme Sharon

06.09.2020 22h00

De nombreux couples de longue date célèbrent simplement leur anniversaire de mariage de manière heureuse et romantique, Sharon et Ozzy Osbourne célèbrent plutôt leur survie pendant le mariage.

Dans un nouveau documentaire américain, les deux revivent l’époque où Ozzy a tenté de tuer sa femme en 1989 alors qu’il était plein de drogue.

“Ce n’était pas mon mari”

Sharon parle dans le film de son expérience de mort imminente il y a 31 ans avec émotion: «J’ai mis les enfants au lit après qu’ils se soient baignés – nous avions une nounou dans la maison à l’époque – et je me suis assis pour lire. Puis il est entré dans la pièce. Je n’avais aucune idée de qui était assis sur le canapé en face de moi, mais ce n’était pas mon mari. Il y a un moment où il obtient ce regard dans ses yeux. Il se ferme alors complètement et je ne pouvais tout simplement pas le rejoindre. Il a juste dit: ‘Nous avons pris la décision de mourir.’ “

Source: instagram.com

Aussi intéressant:

Elle a appuyé sur le bouton panique

Elle a poursuivi: “Il était calme – très calme – puis tout à coup il s’est jeté sur moi et m’a juste frappé et a commencé à m’étouffer. Il m’a traîné au sol et j’ai cherché des choses sur la table. J’ai senti le bouton de panique et j’ai juste appuyé dessus et la prochaine chose que je savais était que les flics étaient là ».

L’incident s’est produit lorsque le couple, qui a trois enfants ensemble, vivait dans le Buckinghamshire. L’homme de 67 ans a déclaré: «Je ne pouvais penser qu’aux enfants. J’ai pensé: «Je ne peux pas laisser mes enfants». C’était probablement la plus grande peur que j’aie jamais eue. “

Source: instagram.com

Arrêté pour tentative de meurtre

Ozzy parle également de l’heure dans le documentaire, qui est diffusé aux États-Unis sur la chaîne “A&E”, mais insiste sur le fait que la situation était complètement différente pour lui.

Le chanteur de 71 ans a déclaré: «Je me suis senti plus calme que jamais dans ma vie. J’étais juste paisible. Ouais, ce ne sont pas mes plus grands moments. »Il a poursuivi:« Je me souviens juste de m’être réveillé en prison et d’avoir demandé au policier: «Pourquoi suis-je ici? Il a répondu: “Dois-je vous lire votre acte d’accusation?” Alors il a lu: «John Michael Osbourne. Vous avez été arrêté pour tentative de meurtre.

Incroyablement, Sharon admet également dans le film que même si elle était sur le point de divorcer, elle voulait rester avec Ozzy pour toujours pour le bien des enfants. Elle a dit: «Dieu merci, le juge l’a enfermé pendant six mois. J’ai eu le temps de vraiment réfléchir à la manière de procéder. Je lui ai dit: ‘Je ne veux pas d’argent, mais si tu recommences, je te tuerai ou tu me tueras. Et tu veux ça pour les enfants? »

Les antidépresseurs “font des merveilles”

Heureusement, le couple a réussi à traverser l’incident avec beaucoup d’autres et vit maintenant heureux à Los Angeles. Ozzy a également récemment parlé de la gestion de sa dépression pendant la pandémie de coronavirus. «Quand je suis seul dans une pièce, c’est un mauvais endroit. Nos têtes sont nos pires ennemis dans des moments comme ceux-ci car les gens sont enfermés et s’inquiètent de ce virus ».

Il a ajouté: «Vous devez vous décharger parce que si vous ne le faites pas, vous deviendrez déprimé. Mon thérapeute m’a suggéré de méditer à nouveau. Et je prends ce nouvel antidépresseur qui fait des merveilles. “