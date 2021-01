Ozzy Osbourne sortira un nouvel album avec des membres de Metallica et des Red Hot Chili Peppers | 45S

Ozzy Osbourne a annoncé via les réseaux sociaux l’arrivée de son nouvel album dans moins d’un an après la sortie de ‘Ordinary Man’.

A travers un post sur les réseaux sociaux, Osbourne annonce qu’il est en studio pour enregistrer du nouveau matériel pour tous ses fans. Apparemment, 2021 vient avec tout.

Depuis décembre, il a été confirmé que le producteur Andrew Watt travaille à nouveau avec « Le Prince de Tineblas » et a donné des détails sur ce nouveau projet.

«Nous sommes au milieu (du travail de l’album). Mais, vous savez, cela a été difficile avec le truc de Covid et tout pour garder Ozzy en sécurité. Nous sommes tous testés (pour covid) tous les jours avant le travail, et c’est juste moi, mon ingénieur et Ozzy. Donc ça a pris plus de temps cette fois, mais c’est génial parce que le dernier album a été fait plus avec passion et rapidité, du genre « Oh mon Dieu, c’est incroyable », mais cette fois tout est plus lent, on prend notre temps . Il y a des chansons qui durent huit ou neuf minutes, ce sont des voyages de folie. J’en suis très excité», Commente-t-il.

Il ajoute également qu’il présentera des entrées de membres de Metallica, Red Hot Chili Peppers et Foo Fighters.

«Je ne peux pas dire avec certitude jusqu’à la fin, mais j’ai commencé à faire beaucoup de morceaux de base avec Chad Smith et Robert Trujillo (Metallica), qui ont déjà joué dans le groupe d’Ozzy. Et Taylor Hawkins (Foo Fighters) est également venu et a beaucoup joué sur l’album. Cela ajoute une touche différente, une sorte de retour à l’ère Ozzy des années quatre-vingt. Je pense que c’est génial pour un fan de rock de pouvoir écouter un demi-disque avec Chad Smith à la batterie, puis de basculer et d’écouter Taylor Hawkins« , Cela indique.

De même, en septembre 2020, il avait déjà annoncé l’arrivée de cette nouvelle œuvre, il faut donc attendre de voir quelles nouveautés Ozzy nous apporte et son style musical si caractéristique.