Ozzy Osbourne: « Je prends un nouvel antidépresseur, ça fait des merveilles! »

Ozzy Osbournes a révélé que sa tête était son «pire ennemi» pendant le verrouillage. C’est pourquoi il prend de nouveaux médicaments pour l’aider.

Le rockeur de Black Sabbath a révélé que rester à la maison était difficile au milieu de la pandémie de coronavirus et a parlé de sa santé mentale.

Nouvel antidépresseur

Dans le documentaire The Nine Lives of Ozzy Osbourne, le rockeur a déclaré: «Quand je suis seul dans une pièce, c’est un sacré endroit où être. Nos esprits deviennent nos pires ennemis dans des moments comme ceux-ci parce que les gens sont enfermés et s’inquiètent de cette pandémie. Vous devez vous évacuer parce que si vous ne le faites pas, vous devenez déprimé. Mon thérapeute m’a suggéré de recommencer à méditer. Je prends ce nouvel antidépresseur, qui fait des merveilles. «

Il va mieux

Ozzy, qui a longtemps lutté contre la maladie de Parkinson, a récemment révélé qu’il s’améliorait chaque jour. Le musicien a ajouté: «Je me sens un peu mieux chaque jour. Ça va si lentement. Je vais à la piscine pendant une heure chaque jour. Je m’entraine tous les jours… »

S’adressant à Entertainment Tonight, Ozzy Osbourne a ajouté qu’il lui manquait d’être sur la grande scène. « Je n’ai pas encore fini … Dès que je me remettrai sur pied, je sortirai. Je ne peux pas attendre. »

Ozzy est heureux

Dans l’ensemble, Ozzy est très content de lui-même et de sa vie. «Je n’ai rien à redire. J’ai eu une belle carrière. J’ai passé un très bon moment », explique-t-il.

Sa philosophie est d’être un « gentil garçon ». «J’essaie d’aider les gens. Je suis fier de porter le flambeau et de laisser partir quelqu’un. «

À propos de la pension

Dans une interview accordée au quotidien britannique «Daily Mirror», l’ancien chanteur du groupe Black Sabbath («Paranoid») a annoncé l’heure à laquelle il souhaite prendre sa retraite.

«Savez-vous quand je vais prendre ma retraite? Quand je les entends clouer le couvercle de ma boîte », a souligné le musicien né à Birmingham et ajouté:« Et puis je ferai un putain de rappel. Je suis le prince des ténèbres. «