Ozzy et Sharon Osbourne Biopic se passe chez Sony Pictures

Ce n’était probablement qu’une question de temps avant que Sharon et Ozzy Osbourne ont vu leur vie dépeinte sur grand écran. Un tout nouveau biopic est maintenant en préparation qui plongera dans l’histoire d’amour entre les deux célèbres Osbournes, centrée sur leur « lien de plusieurs décennies – celui qui a explosé au sommet de la culture pop avec la série phare de télé-réalité MTV Les Osbournes. » Le projet est en développement chez Sony Pictures avec Lee Hall (Billy Elliot) écrit le scénario.

« Notre relation était parfois sauvage, insensée et dangereuse, mais c’était notre amour éternel qui nous maintenait ensemble », a déclaré Sharon Osbourne dans un rapport. « Nous sommes ravis de nous associer à Sony Pictures et Polygram pour porter notre histoire à l’écran. »

Sharon produit également le long métrage avec ses enfants Jack Osbourne et Aimee Osbourne via leur bannière Osbourne Media. Michele Anthony et David Blackman produisent également pour le compte de Polygram Entertainment. Andrew Giannetti supervisera pour Sony Pictures. La musique d’Ozzy sera intégrée à des morceaux de sa carrière musicale, notamment des chansons de Black Sabbath et de son travail en solo.

Ozzy et Sharon Osbourne se sont mariés en 1982 et ont trois enfants ensemble, Aimee, Kelly et Jack. Au fil des ans, le célèbre couple a eu ses différences et les deux seraient prompts à l’admettre. Cependant, leurs sentiments l’un pour l’autre prévaudraient toujours, même lorsque le couple s’est brièvement séparé en 2016 au milieu d’informations selon lesquelles Ozzy aurait une liaison. L’année dernière, alors que Sharon faisait encore partie de The Talk, elle a parlé de sa vie amoureuse avec le célèbre rockeur.

« Parlant pour les femmes plus âgées ici : lorsque vous êtes en couple, votre relation a des hauts et des bas. Et selon l’endroit où vous en êtes dans votre relation, vous vous aimez davantage », a déclaré Sharon dans l’émission. « Le sexe change, ce n’est pas seulement une question de sexe, c’est une question d’intimité. Il s’agit d’être avec cette personne que vous aimez. Elle vous aime. Cela change simplement. »

C’est une chaleur. C’est un respect. C’est un sentiment d’amour et de confort, alors ces papillons se transforment en ce confort. Le truc, c’est que si quelqu’un vous bouge dans un certain façon, vous les aimez. Vous faites l’amour. C’est la meilleure chose au monde. »

La famille Osbourne a également participé à l’engouement pour la télé-réalité des années 2000 en lançant sa propre émission The Osbournes en 2002. Elle a donné un aperçu de la vie de Sharon, Ozzy et de leurs enfants Jack et Kelly. Ce fut un succès car il est devenu l’une des émissions les plus regardées de tous les temps lors de sa première sur MTV. Il durera finalement quatre saisons avant de se terminer en 2005. Pendant ce temps, Les Osbournes a remporté un Primetime Emmy Award pour le programme de réalité exceptionnelle.

Personne n’a été nommé pour jouer Ozzy et Sharon dans le biopic prévu. Celui qui obtient ces tâches sera un défi. Pendant ce temps, d’autres biopics musicaux sont également en préparation pour plusieurs autres stars célèbres, dont Buddy Holly, Elvis Presley, Amy Winehouse et Bob Marley. Cette nouvelle nous vient de Variety.