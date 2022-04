Ozark Saison 4 Partie 3 Date de sortie États-Unis, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Inde

De nombreuses personnes du monde entier recherchent la date de sortie d’Ozark Season 4 Part 3. Les fans de cette série sont vraiment excités pour son prochain épisode. Pour connaître tous les détails possibles liés à cette partie à venir, les fams recherchent partout sur Internet. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie d’Ozark Saison 4 Partie 3 dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la prochaine partie de cette émission, ses spoilers, ses moulages, ainsi que d’autres informations liées à cela Afficher. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Vous pouvez également lire sur: The Girl From Plainville: Date de sortie de l’épisode 7 de la série limitée

C’est une série télévisée policière américaine et le nom du créateur de cette série est Bill Dubuque et Mark Williams. Son premier épisode est sorti le 21 juillet 2017 et après sa sortie, cette série a gagné en popularité non seulement aux États-Unis mais aussi dans différents pays et maintenant les fans de cette série recherchent sa partie 3.

L’intrigue de cette histoire se déplacera autour d’une famille « The Byrdes » et de leurs enfants adolescents, Charlotte, Jonah et Marty. Marty est un conseiller financier de Chicago qui est également le meilleur blanchisseur d’argent du deuxième empire de la drogue le plus étendu du Mexique. Lorsque les choses tournent mal, Marty doit déplacer sa famille des gratte-ciel de Chicago et migrer vers la région des lacs paresseux des Ozarks du Missouri.

Vous pouvez également lire : Moonknight a-t-il été annulé ? Mises à jour de la saison 2

Ozark Saison 4 Partie 3 Date de sortie

Nous allons donc vous parler ici de la date de sortie d’Ozark Saison 4 Partie 3. Pour les fans de cette série, c’est une triste nouvelle qu’il n’y aura pas de partie 3 de la saison 4. La série vient de conclure son dernier épisode le 29 avril 2022. Il n’y aura pas de prochain épisode d’Ozark.

Où diffuser Ozark?

Cette série est disponible sur Netflix et en est la plateforme officielle. Cependant, il s’agit d’une plate-forme OTT payante et vous devrez en acheter l’abonnement. Si vous êtes déjà membre de Netflix, vous pouvez accéder à tout épisode précédent de cette série à tout moment.

Vous pouvez également lire sur: The Girl From Plainville: Date de sortie de l’épisode 7 de la série limitée

Le casting d’Ozark

Ici, nous allons vous parler du casting de cette série. Jetez un œil ci-dessous.

Jason Bateman comme Martin Byrde

Laura Linney comme Wendy Byrde

Sofia Hublitz comme Charlotte Byrde

Skylar Gaertner dans le rôle de Jonah Byrde,

Julia Garner comme Ruth Langmore

Jordana Spiro dans le rôle de Rachel Garrison

Jason Butler Harner dans le rôle de Roy Petty

Peter Mullan comme Jacob Snell

Lisa Emery comme Darlene Snell

Charlie Tahan comme Wyatt Langmore

Janet McTeer comme Helen Pierce

Tom Pelphrey comme Ben Davis

Jessica Frances Dukes dans le rôle de Maya Miller

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la prochaine date de sortie de The Ozark Season 4 Part 3, où regarder cette émission en ligne, son nombre total d’épisodes et bien plus encore. Alors, attendez la semaine prochaine pour avoir ce nouvel épisode. Si vous avez des questions ou des doutes concernant la date de sortie d’Ozark Saison 4, partie 3, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous essaierons de vous aider au mieux pour répondre à vos questions.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂