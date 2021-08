Ozark Saison 4: Est-ce que la dernière saison est en route

Stanley 1-30-657 - mètre Tylon Bi matière 8m x 25mm - Ruban Anti-Corrosion - Boitier Bi-matière - Blocage du Ruban - Crochet 3 Rivets - Position du Zéro Réel - Classe Ii - Crochet pour Ceinture

Mètre ruban 8m : avec une largeur de 25 mm, il est parfait pour répondre aux besoins spécifiques de tous les professionnels du bâtiment et de la construction - Une qualité de finition irréprochable : le ruban est recouvert d'un revêtement de protection nylon antireflets, le revêtement TYLON. Ce revêtement offre une meilleure visibilité et préserve les graduations pour une durée de vie 1,5 fois plus longue Une excellente ergonomie : le ruban dispose d’un système de blocage pour prendre les mesures, le système peut être désactivé pour que le ruban s’enroule aussitôt dans le boitier Crochet 2 rivets pour une très bonne résistance à l'arrachement - position du zéro réel pour réaliser des mesures précises en intérieur et extérieur - Précision de classe II Confort d’utilisation : le boitier possède un revêtement en caoutchouc antidérapant antichocs qui offre une meilleure adhérence pour une prise en main optimale lors des manipulations et une meilleure résistance en cas de chute Agrafe : elle permet de porter le mètre ruban à la ceinture pour un encombrement minimum et vous libérer les mains