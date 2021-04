Ozark Saison 4: en première cette année avec 14 épisodes, lisez tous les détails !!!

Après la fin de la saison 3 de l’émission acclamée par la critique « Ozark » avec une finale enflammée et pleine d’action, les créateurs ont révélé que la saison 4 allait bientôt arriver. Maintenant que la série à succès Netflix touche à sa fin avec sa dernière saison, elle sera encore plus excitante, captivante et fascinante. Ozark a une multitude de distinctions et d’honneurs à son actif, y compris un Emmy pour la direction de Jason Bateman et une nomination aux Golden Globe pour Julia Garner.

Les trois premières saisons de la série comptaient chacune dix épisodes d’une durée de près d’une heure, mais comme les créateurs veulent plonger plus loin dans la saga de Marty Byrde et de sa famille de blanchiment d’argent, la quatrième saison comptera 14 épisodes. Il sera divisé en deux moitiés, la première moitié comprenant sept épisodes. Les créateurs nous ont assuré que cela se terminerait en beauté.

Quand la quatrième saison d’Ozark sera-t-elle sortie?

La liste des versions d’avril de Netflix a été annoncée le 25 mars 2021 et la saison 4 d’Ozark n’a pas été incluse.Les fans devront donc attendre un mois de plus pour la saison prochaine, mais espérons qu’elle commencera le mois suivant.

Saison 4: à quoi pouvons-nous nous attendre?

Il y a beaucoup de théories de fans qui circulent. Darlene Snell a triomphé au cours des trois saisons, surmontant tous les obstacles sur son chemin, mais il semble que dans la saison 4, elle aura besoin de toute l’aide qu’elle peut obtenir pour affronter Marty (Jason Bateman) et Wendy Byrde (Laura Linney ) pour la dernière fois.

La saison 4 révélera également comment Darlene et son défunt mari Jacob ont pu garder le département de police d’Ozark sous leur contrôle pendant si longtemps. Quelques théories de fans semblent même justifier pourquoi le shérif Nix est si profondément ancré dans la sphère d’influence de Snell.

Dans l’ensemble, les fans peuvent garder les doigts croisés et leurs espoirs avant de pouvoir profiter à nouveau de la brillante série.

