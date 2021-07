Ozark Saison 4: Date de sortie, histoire et mise à jour du tournage

– Publicité –



Ozark est une série dramatique en streaming en ligne qui se concentre sur les actes répréhensibles. Il a été réalisé par Bill Dubuque (réalisateur) et Mark Williams (producteur).

La série se concentre sur Martin « Marty », Byrde (un conseiller monétaire).

Le stratagème d’évasion fiscale visant à aider un cartel mexicain de médicaments à mal tourner l’amène à proposer des réparations appropriées. Ils se retrouvent avec les familles Langmore-Snell et plus tard les gangsters de Kansas City lorsque la famille Byrde déménage à Osage Bay, Missouri.

Date de sortie de la saison 4 d’Ozark

Tout le monde se demande quand la saison quatre d’Ozark sortira sur Netflix. Nous n’avons pas encore de date de sortie officielle pour la saison 4 d’Ozark. Cependant, nous avons une idée de la date à laquelle la nouvelle saison sera disponible sur Netflix.

La production de la saison 4 d’Ozark commence en novembre 2020. Une fois la production commencée, il faut environ un an pour que la saison soit téléchargée sur Netflix. Si vous tenez compte de tout cela, il est probable que la nouvelle saison débute en octobre 2021.

En raison de la pandémie ainsi que de toutes les nouvelles émissions Netflix à venir en 2021, il est possible que la saison 4 d’Ozark soit retardée à 2022. Bien que nous ne pensons pas que ce sera le cas pour le moment, nous sommes prêts à tout.

La partie 1 de l’annonce du renouvellement indiquait qu’il sortirait en 2021. Nous prévoyons donc Ozark La partie 1 sera diffusée à l’automne ou à l’automne 2021.

La seconde moitié de Ozark pourrait être publié au début de l’automne 2022 si nous avons la chance de voir la première de la saison 4 à la mi-2021. Les raisons d’Emmy ne permettront pas que cela se produise, mais je ne le crois pas. Ozark a remporté des Emmys à plusieurs reprises, et Netflix pourrait à nouveau remporter les Emmys pour la deuxième année consécutive.

Il est peu probable que l’émission soit nominée aux Emmys pour 2021. Cependant, on a pu constater la qualité de l’émission pour les Emmys 2022 et les Emmys 2023. La première moitié de la saison quatre devrait sortir avant les 20 et 22 mai et la seconde entre juin 2022-2023.

C’est ce que je crois qui se passera pour la saison 3. Nous regarderons Ozark la première de la saison 4 à la mi-2021 ou au début de 2022. Cela sera suivi de la deuxième et dernière moitié de la série à l’été/automne 2022.

Mises à jour du tournage de la saison 4 d’Ozark

Un intervieweur a indiqué qu’ils avaient commencé le 9 novembre. Il a également révélé les mesures de précaution et les restrictions qu’ils avaient prises en réponse à la pandémie. Il a dit que toute l’équipe comptait de nombreux experts et professionnels et qu’ils prenaient soin de leur sécurité.

Bateman dit que l’ensemble du processus de création d’une série d’émissions prend environ un an, du début à la fin. Tout commence par les scénaristes qui créent un scénario, le tournage, le montage et la promotion. Cela peut facilement prendre de 12 à 14 mois pour terminer toute la série.

Mise à jour du directeur du spectacle

Une publication Instagram par le réalisateur montrant le décor de la série a révélé Robin Wright.

L’ensemble du casting a été montré dans la vidéo portant des masques. Cependant, il était tout à fait clair que leurs identités n’étaient pas cachées. Bateman a annoncé que la saison 4 contiendrait 14 épisodes. Cependant, il est possible que la série soit présentée en deux parties, avec sept épisodes chacune. Compte tenu des défis présentés par le virus, il nous est difficile de croire que la saison 4 conservera la même qualité. Cependant, si rien ne se passe, nous pourrions voir le premier semestre en 2021.

Considérez d’autres films Netflix dont les dernières saisons ont été divisées en deux. Celui-ci sortira probablement en avril 2022.

