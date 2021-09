Ozark Saison 4: Date de sortie, distribution, intrigue et tous les détails

– Publicité –



Ozark était une série télévisée américaine et est devenue célèbre dans le monde entier. Cette série a été créée et produite par Bill Dubuque et Mark Williams. La série compte trois saisons. Il est question qu’Ozark obtiendra bientôt une quatrième saison.

Il a gagné de nombreux admirateurs et attend avec impatience la saison 4 d’Ozark !

MRC Entertainment produit la série, tandis qu’Aggregate Films distribue les films Ozark.

L’histoire suit un couple et leur patron.

Date de sortie : Ozark Saison 4

Cependant, Ozark devrait sortir en 2021. Cependant, il est toujours en construction. Ozark peut être consulté en ligne sur Netflix. Money Heist et Lucifer devaient sortir ensemble récemment, ce qui peut expliquer le retard de la quatrième série d’Ozark.

Il n’y a pas de date de lancement légale donnée par Netflix concernant la saison 4 d’Ozark, même si, Netflix a déclaré que la saison 4 sortirait après la saison 3.

Chaque saison contient 10 épisodes. Il y a donc 30 épisodes pour trois saisons.

Le casting de la saison 4

Nous n’avons pas encore révélé la distribution légale, mais vous pouvez voir les noms de quelques membres de la distribution.

Jason Bateman a joué Marty Byrde

Laura Linney a joué Wendy Byrde

Julia Garner a joué Ruth Langmore

Lisa Emery a joué Darlene Snell

Sofia Hublitz a joué Charlotte Byrde

Skylar Gaertner a joué Jonah Byrde

Veronica Falcon a joué Camila

Ali Stroker a joué le rôle de Charles-Ann

L’intrigue de la saison 4 d’Ozark

Ozark tourne autour d’un mari et d’une femme. C’est une histoire d’horreur.

Jason Bateman et Laura Linney sont le mari et la femme.

Jonah est leur enfant et Charlotte est leur belle-fille.

Jason Bateman donne des conseils financiers et offre son expertise aux patients. Laura Linney aide les gens à surmonter les effets négatifs de la pensée.

Ils sont affectés par plusieurs événements négatifs dans leur vie qui les rendent dépendants de l’argent.