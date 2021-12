Ozark, Riverdale, El Marginal et plus de séries Netflix en janvier 2022

in

Le service de diffusion en continu Netflix est à la mi-décembre, dans les dernières semaines d’un 2021 plein de succès au niveau de ses programmes avec de grands titres tels que Le jeu du calmar, Bridgerton ou La Casa de Papel. Les nouvelles saisons de Le sorceleur, Emily à Paris Oui Cobra Kai, mais nous avons déjà toutes les productions qui sont prêtes à sortir au cours du premier mois de l’année prochaine. Consultez la liste des premières de séries sur la plateforme pour janvier 2022 !

+ Première de la série Netflix pour janvier 2022

– Rebelle

Date de sortie: 5 janvier

Alors qu’EWS se prépare pour une nouvelle génération d’étudiants, l’amour et l’amitié s’épanouissent alors qu’une société mystérieuse menace de détruire leurs espoirs musicaux.

– Club Istanbul | Partie 2

Date de sortie: 6 janvier

La source de la culpabilité de Mathilde se révèle avec le retour de quelqu’un du passé. Raşel et İsmet se retrouvent dans une impasse et la violence s’intensifie à Istanbul.

– Maison Hype

Date de sortie: 7 janvier

Découvrez les coulisses des stars les plus médiatiques de TikTok, naviguez entre gloire et amitié tout en vivant ensemble dans un manoir.

– Undercover : Opération Ecstasy | Saison 3

Date de sortie: 10 janvier

Pour changer de vie et trouver un mouchard dans la police, Bob accepte une dangereuse mission d’infiltration. Et il recroise avec Ferry Bouman.

– L’élue

Date de sortie: 13 janvier

Le monde d’une adolescente change radicalement lorsqu’elle découvre la troublante vérité qui hante sa petite ville danoise. Par les créateurs de « The Rain ».

– Dossier 81

Date de sortie: 14 janvier

Embauché pour restaurer une collection de cassettes, un archiviste transforme le travail et les recherches d’un cinéaste en l’objet d’un dangereux culte.

– After Life : Au-delà de ma femme | Saison 3

Date de sortie: 14 janvier

Bien que Tony ne soit plus aussi grincheux avec la vie, il a toujours du mal à combler le vide laissé par sa défunte épouse.

– La maison

Date de sortie: 14 janvier

Cette anthologie excentrique de comédie noire est dirigée par les meilleurs talents de l’animation indépendante image par image.

– Le Marginal | Saison 4

Date de sortie: 19 janvier

Une nouvelle prison, un gardien, un ennemi juré, une alliance et une ex-femme jouent des rôles essentiels lorsque les Borges sont transférés dans une nouvelle prison au cours de la saison 4.

– Jouer avec le feu

Date de sortie: 19 janvier

Sur les rives du paradis, un groupe de célibataires sexy s’amuse et essaie de rester célibataire pour gagner 100 000 €. Y parviendront-ils ou seront-ils tentés ?

– Juanpis González, la série

Date de sortie: 19 janvier

Un homme riche et immature de Colombie fait face aux pièges du privilège et fait ce qu’il faut.

– Riverdale | Saison 5

Date de sortie: 20 janvier

Archie, Betty, Veronica et Jughead naviguent sur les eaux troubles du désir et de la loyauté, avec une part de mystère et de chaos. La fin d’une étape est proche.

– Ozark | Saison 4 : partie 1

Date de sortie: 21 janvier

Se libérer du cartel semble être à portée de main, mais les querelles familiales peuvent signifier la mort ultime des Byrdes.

– L’été

Date de sortie: 21 janvier

A la recherche d’un nouveau départ, un groupe de jeunes vit un été inoubliable en travaillant dans une station balnéaire entre soleil, surf et secrets.

– Perce-neige | Saison 3

Date de sortie: 25 janvier

Six mois plus tard, Layton est toujours à la recherche d’un endroit dans le monde où il peut vivre. Wilford, poussé par la rage et la vengeance, reste en chasse.

– Le pécheur | Saison 4 : Percy

Date de sortie: 26 janvier

Le cas de Percy Muldoon ramène Harry Ambrose sur le ring dans une autre saison de ce thriller nominé aux Golden Globes.

– Fair : La lumière la plus sombre

Date de sortie: 28 janvier

En Andalousie dans les années 90, deux sœurs doivent faire face au rejet et chercher la vérité lorsque leurs parents sont accusés d’avoir tué 23 personnes lors d’un rituel.

– Venir du froid

Date de sortie: 28 janvier

La vie d’une mère est bouleversée car elle doit choisir entre risquer sa famille ou retourner dans son passé d’agent de bio-ingénierie russe.

– Jonathan Van Ness pique votre curiosité

Date de sortie: 28 janvier

Une émission de téléréalité de Jonathan Van Ness inspirée de son podcast et de sa tournée de stand-up. Dans chaque épisode, il aborde un sujet qui l’intéresse : les cheveux, le patinage…

– La femme dans la maison en face de la fille à la fenêtre

Date de sortie: 28 janvier

La vie d’une artiste désabusée est bouleversée lorsqu’elle est témoin d’un crime… mais était-ce vraiment comme ça ?

– Nous sommes morts

Date de sortie: 28 janvier

Lorsqu’un virus zombie éclate dans une école, des élèves en détresse se battent pour survivre et s’échapper.

– Les morts-vivants | Saison 10

Date de sortie: 30 janvier

Le calme est de courte durée, et les espoirs de reconstruction de la civilisation vacillent : diviser pour mieux régner semble être la devise des Whisperers, qui vont à tout prix.

– je suis Georgine

Date de sortie: Bientôt disponible

Un regard révélateur sur la vie de Georgina Rodríguez : mannequin, mère, influenceuse, femme d’affaires, danseuse et compagne de Cristiano Ronaldo.

