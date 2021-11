Ozark : regardez la nouvelle bande-annonce de la dernière saison de la série

Les fans de « Ozark » devraient être ravis d’apprendre que sa dernière saison très attendue se rapproche du catalogue Netflix. La série a réussi à captiver son public après sa première en 2017 grâce à l’interprétation de Jason Bateman dans le rôle de Martin Byrde, qui est en charge du blanchiment d’argent d’un dangereux cartel de la drogue au Mexique.

Laura Linney l’accompagne dans le rôle de sa femme, Wendy Byrde, complétant son casting principal avec les performances de Sofia Hublitz et Skylar Gaertner, qui incarnent respectivement ses enfants Charlotte et Jonah. La série a réussi à obtenir des critiques majoritairement positives de la presse spécialisée, en plus de devenir une sorte de série culte parmi les abonnés de la plateforme.

La série créée par Bill Dubuque et Mark Williams a atteint un point de tension élevée à l’issue de sa troisième saison, considérée jusqu’à présent comme la meilleure présentée dans cette production. Omar Navarro, chef du cartel criminel joué par Felix Solis, tirerait sur Helen, avertissant Wendy avec Marty que cela « ne serait que le début de leur collaboration ».

Netflix a présenté un aperçu de la quatrième saison de « Ozark », qui fait un récapitulatif agile des événements qui ont conduit la famille Byrde à cette situation dangereuse, accompagnant les images d’une narration dans laquelle Bateman détaille la façon dont les humains prennent des décisions. cela équivaut essentiellement à une boule de neige qui s’emballe.

Tout semble indiquer que la dernière saison de « Ozark » présentera Marty et Wendy gravissant le sommet de l’empire criminel de Navarro alors qu’ils cherchent un moyen d’abandonner ce mode de vie, même si leurs péchés respectifs se révèlent tôt ou tard, donc la conclusion de l’histoire peut présenter une fin moins qu’agréable. La série a une date de retour prévue pour le 21 janvier 2022.