‘Ozark’: personnages, synopsis, date et heure de la première de la quatrième saison

PREMIÈRES

La série arrive sur la plateforme de streaming avec sa dernière saison et l’ajout de nouveaux acteurs à la fiction à succès.

© ImbdOzark aura sa quatrième saison

« Orzarks » atteint l’écran Netflix avec sa quatrième saison qui se terminera définitivement le 22 janvier sur sa plateforme de streaming. La série a été lancée en 2017 et depuis lors, elle a réussi à captiver le public et à faire partie des Emmy Awards où Julia Garner a remporté les prix de la meilleure actrice dans un second rôle et Jason Bateman du meilleur réalisateur.

La bande se concentrera sur le déménagement de la famille Byde de Chicago vers les montagnes Orzak du Missouri. Là, ils blanchiront de l’argent pour une mafia en compensation d’une opération financière ratée et se retrouveront dans ce monde beaucoup plus profond qu’ils ne le souhaiteraient. Cette saison, ils auront de sérieux problèmes et il leur sera difficile d’échapper à l’ombre d’Omar Navarro, le chef du cartel.

Comment était le dernier épisode de la première saison?

La fin de la saison dernière a eu beaucoup d’action en raison de la situation de chaque protagoniste. Premièrement, le FBI est sur le point de mettre fin à l’opération qui se déroule via le casino contrôlé par le cartel.

De son côté, Navarro a capturé et torturé Marty jusqu’à ce qu’il admette qu’il veut juste continuer son blanchiment d’argent. Au lieu de cela, Wendy a dû trouver un meurtrier pour éliminer son frère car il connaissait de nombreux secrets et sa famille était en danger, Nelson était chargé de mener à bien cette tâche.

Qu’attend-on de la quatrième saison ?

La dernière saison de Orzarks diffusera 14 chapitres et sortira en deux parties de 7 épisodes. Le premier est en place maintenant et il le fait avec de nouveaux visages qui auront plus d’action dans l’histoire. Il sera possible d’observer Bruce Davison en ancien sénateur corrompu, Alfonso Herrera (Sense8) qui aura pour objectif de retirer le contrôle à Omar Navarro, Bruno Bichir (Parti des cinq) en prêtre ami de Navarro et Katrina Lenk à la tête d’une entreprise biopharmaceutique qui se laisse tenter par la mafia.

Même Jason Bateman a indiqué dans certaines interviews : « Je ne sais pas comment ils peuvent continuer à augmenter le danger sans nous tuer ou nous mettre en prison. Nous faisons autant d’erreurs que possible sans mourir ni être emprisonnés, et il y a plus à venir. » Vous devez payer le prix pour prendre des raccourcis.

Qui fait partie de la dernière saison ?

Jason Bateman (Marty Byrde), Laura Linney (Wendy Byrde), Julia Garner (Ruth Langmore), Sofia Hublitz (Charlotte Byrde), Skylar Gaertner (Jonah Byrde), Lisa Emery (Darlene Snell), Charlie Tahan (Wyatt Langmore) ou Felix Solís (Omar Navarro).

À quelle heure est la première de ‘Ozark’ en Amérique latine et en Espagne ?

Mexique : 02h00

Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 03h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 04h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 05h00

Espagne : 09h00

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂