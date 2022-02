Ozark montre un aperçu de ses derniers épisodes sur Netflix

Netflix a publié une nouvelle bande-annonce annonçant la deuxième partie de la saison 4 de »Ozarks »sept épisodes qui visent à mettre fin à la grande histoire de Ruth Langmore, interprétée par Julia Garnier, mettant un terme sanglant au complot dangereux de la famille Byrde en avril de cette année. L’avance se concentre sur le jeune homme de 20 ans appartenant au Langmore Clan, qui semble avoir une dépression émotionnelle après ce qui s’est passé dans la première partie de cette quatrième saison.

La finale a valu à Garner un Emmy Award pour la meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique, après avoir dépeint un moment émouvant au cours duquel le personnage de Ruth a juré de se venger de la perte de son frère.

Depuis ses débuts en 2017, Ozark est devenue l’une des séries originales les plus acclamées sur Netfix. L’histoire suit le mariage de Marty et Wendy Byrde, joué par Jason Batman et laura linneyalors qu’ils naviguent dans les eaux complexes du trafic de drogue après qu’une opération de blanchiment d’argent ne se déroule pas comme prévu.

Malgré son succès grandissant, après la première de la troisième saison, le géant du streaming a confirmé que le quatrième opus serait le dernier et arriverait en deux parties. Le drame a choisi d’augmenter le nombre d’épisodes pour son pari final avec 17 épisodes. Les 7 premiers ont fait leurs débuts le 21 janvier et les 7 restants arriveront le 29 avril sur la plateforme de streaming.

Les membres de la distribution de retour pour la dernière saison de » Ozark » incluent sophie hublitz comme Marty déjà Skylar Gaertner comme son fils Jonas. Le casting de « Ozark » saison 4 comprend également Jessica Frances Dukes, Damien Jeune, Alphonse Herrera, Adam Rothenberg, John Bedford Lloyd, Joseph Sikora, Bruno Bichir, Château CC, katrina lenk, Bruce Davison, Ali Strocker et Veronica Falcon.

L’émission est produite par Jason Batmanle créateur de la série Chris Mundy, Mark Williams, John Shiban, Patrick Markey et Bill Dubuque.