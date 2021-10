Ozark 4 : nouveau trailer et date de sortie de la dernière saison

Le service de diffusion en continu Netflix continue sur la voie du succès après ce qui a été obtenu avec Squid Game et maintenant il se concentrera sur une autre de ses productions populaires. On parle de Ozark, une série qui reviendra sur la plateforme avec sa quatrième et dernière saison, selon les rapports officiels. Ce mardi, un nouvel aperçu a été publié avec sa date de première. Ne manquez rien !

La troisième partie du spectacle mettant en vedette et réalisé par Jason batman Il est arrivé en mars 2020 et reviendra sur l’écran des abonnés près de deux ans plus tard. Comme d’autres contenus cinématographiques et télévisuels, ils ont eu des problèmes dans leur tournage en raison de la pandémie de coronavirus cette année, mais après avoir garanti les protocoles nécessaires, ils ont pu terminer les enregistrements.

À la mi-2020, il a été confirmé par les réseaux que le quatrième saison serait la dernière. Là, ils ont également annoncé que Bateman (comme Marty Byrde), Laura linney (comme Wendy Byrde), Julia Garner (comme Ruth Langmore), Sofia Hublitz (comme Charlotte Byrde), Skylar gaertner (comme Jonah Byrde), Charlie tahan (comme Wyatt) Langmore) et Lisa émeri (comme Darlene Snell) revient pour la fin de l’histoire. Aujourd’hui un nouvel aperçu est arrivé !

« Aujourd’hui est notre début », étaient les mots de Navarro (Félix Solis) à la fin du troisième lot d’épisodes sanglants, laissant les fans impatients de savoir comment tout va continuer. Nous verrons enfin la fin de Martin Bryde, qui a commencé comme un simple pion et est devenu l’un des plus grands criminels américains.

+ Quand la quatrième saison d’Ozark est-elle diffusée ?

Selon ce qui a été rapporté ce mardi, La quatrième et dernière saison d’Ozark sera diffusée sur Netflix le 21 janvier 2022. Cependant, vous devez savoir que la livraison finale sera divisée en deux parties de 7 chapitres. Pour le moment, on ne sait pas quand les épisodes restants arriveront, mais ce sera à un moment donné de l’année.

