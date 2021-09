OxygenOS de OnePlus et ColorOS d’Oppo fusionneront pour former un système d’exploitation unifié en 2022

22 sept. 2021 12:32:54 IST

OnePlus et Oppo ont annoncé qu’ils fusionneraient bientôt leurs systèmes d’exploitation respectifs pour former un système d’exploitation unifié. Le co-fondateur et PDG de OnePlus et CPO d’Oppo Pete Lau a révélé quelques détails clés de la plate-forme unifiée qui sera déployée l’année prochaine. D’après un article de blog, la prochaine série phare de smartphones 2022 fonctionnera sur le nouveau système d’exploitation.

Le nouveau système d’exploitation qu’il appelle « OnePlus 2.0 » sera personnalisable pour tous les appareils OnePlus afin que son statut de logiciel propre et léger soit maintenu. Il continuera également à prendre en charge le déverrouillage des chargeurs de démarrage.

Selon une déclaration de Lau, « En combinant nos ressources logicielles pour nous concentrer sur un système d’exploitation unifié et mis à niveau pour les appareils OnePlus et Oppo à l’échelle mondiale, nous combinerons les forces des deux en un seul système d’exploitation encore plus puissant : le système d’exploitation rapide et fluide, sans charge l’expérience d’OxygenOS, ainsi que la stabilité et la richesse des fonctionnalités de ColorOS. »

Quelle est la prochaine étape pour OnePlus ? @PeteLau parle de sa vision de l’avenir. – OnePlus (@oneplus) 20 septembre 2021

OnePlus continuera de se concentrer sur l’amélioration des performances de son appareil photo en développant une meilleure science des couleurs avec Hasselblad. Il développera également de nouveaux capteurs, lentilles et autres technologies. La société a également annoncé que ses gammes de produits abordables deviendront plus localisées tout en continuant à proposer des smartphones phares premium et ultra-premium dans le monde.

De plus, la société a également annulé OnePlus 9T cette année. Cependant, des rumeurs suggèrent qu’au lieu du OnePlus 9T, la société pourrait lancer OnePlus 9RT le mois prochain.

.

