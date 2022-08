OxygenOS 13 est officiel : toutes les nouveautés qui arriveront très bientôt sur votre OnePlus

Nous connaissons déjà tous les détails d’OxygenOS 13, la version logicielle basée sur Android 13 qui arrivera sur les téléphones OnePlus cette année

Le nouveau OnePlus 10T ne vient pas seul. Lors de l’événement organisé par la société chinoise à New York, OnePlus a profité de l’occasion pour montrer au monde les nouvelles qui arriveront avec Oxygène OS 13la nouvelle version de son système d’exploitation basé sur Android, qui devrait commencer à être déployée sur les appareils de la firme au cours des prochains mois.

OxygenOS 13 est le version du système basée sur Android 13qui arrivera pour la première fois sur le OnePlus 10 Pro plus tard cette année.

OxygenOS 13 arrivera en premier sur le OnePlus 10 Pro

OxygenOS 13 est une nouvelle version construite sur la base d’OxygenOS 12, une édition que nous avons déjà pu tester sur le OnePlus 10 Pro, et qui nous a laissé un goût aigre-doux dans la bouche pour son manque de cohérence et la nette perte de caractère appréciable du logiciel OnePlus depuis la fusion de sa division logicielle avec celle d’OPPO.

En ce sens, le Les changements esthétiques introduits par OxygenOS 13 sont minimeset nous ne trouvons que quelques différences dans icônes, widgets et éléments système. La marque continue d’utiliser son Typographie OnePlus Sans tout au long du système d’exploitation, et pariant sur une esthétique 3D pour les icônes et les différents éléments qui façonnent l’interface, qui selon la marque, est « inspirée par l’eau et la nature », et qu’elle a appelée « design aquamorphique ».

Le mode « toujours affiché » a été revu pour introduire une fonctionnalité particulièrement utile : Intégration Spotify. Ainsi, les utilisateurs auront la possibilité de contrôler leur musique sans avoir à déverrouiller le téléphone ou à ouvrir l’application.

OxygenOS 13 introduit également des améliorations en matière de sécurité et de confidentialité, notamment un nouvel « espace sécurisé » où l’utilisateur peut enregistrer des données privées et les protéger contre l’accès d’autres utilisateurs.

OxygenOS 13 commencera à arriver sur les premiers appareils OnePlus à partir de la fin de l’année. Le OnePlus 10 Pro sera le premier modèle à le faire, avec la mise à jour vers Android 13. Plus tard, des modèles tels que le nouveau OnePlus 10T, les OnePlus 9 et 9 Pro, ainsi que les générations les plus récentes de la famille Nord seront faites-le.

