‘Oxygen’: un thriller de science-fiction de Netflix et Alexandre Aja (‘High tension’) dans lequel les surprises et la claustrophobie abondent

Rien de tel qu’un thriller de personnes enfermées dans des environnements suffocants sans savoir comment ils y sont arrivés pour garder longtemps le spectateur sur le bord du siège. A cette occasion, l’alibi de l’intrigue entre dans les limites de la science-fiction, puisque dès le début, nous percevons que le protagoniste qui souffre depuis longtemps de « Oxygen » n’est pas piégé dans un cercueil, un placard ou une cellule, mais dans un environnement un peu plus sophistiqué.

C’est une chambre de cryogénisation assistée par l’intelligence artificielle. Notre héroïne troublée tentera de communiquer avec elle pour surmonter les innombrables obstacles qui l’empêchent de sortir, de la fermeture hermétique de la capsule à l’administration de sédatifs, en passant par les communications déconcertantes avec la police. Le principal problème, bien sûr, est que Il ne se souvient pas comment il y est arrivé ou même pas quel est son nom, au-delà des flashbacks spécifiques dans lesquels un hôpital apparaît ou un homme qui pourrait être son mari.

Avec l’éternel problème du chronomètre qui marque le peu d’air qu’il lui reste, Cette femme essaie de communiquer avec le monde extérieur, de trouver des indices qui l’aideront à comprendre qui elle est et comment elle y est arrivée. Les théories vont se passer dans sa tête (et dans celle du spectateur): a-t-il été kidnappé? Elle est malade? À quoi sert cette capsule cryo? Les hallucinations déclenchées par la tension et par les médicaments administrés multiplient les interrogations et les doutes.

Pour développer son argumentation, «Oxygen» utilise certaines conventions que nous avons déjà vues dans d’autres films. La connexion avec l’extérieur, par exemple, qui va et vient, et les flashbacks continus qui révèlent des morceaux du passé, ainsi que des hallucinations terrifiantes qui lui font croire qu’elle est accompagnée de vermine. Alexandre Aja dose tous ces éléments qui ponctuent avec succès les attaques de colère et d’angoisse du protagoniste, et même s’il faut parfois se laisser emporter par son arbitraire (et par la commodité de la femme ayant certains flashbacks à certains moments), en général la vraisemblance demeure .

Pandémies chevauchantes

Fait intéressant, le scénario de « Oxygen » a été écrit en 2016, entre les mains de la nouvelle venue Christie LeBlanc. Il évoque une pandémie qui affecte la population mondiale, mais curieusement, il faudra attendre la récente épidémie de COVID pour que le film puisse être réalisé. Tourné en partie dans le premier et en partie dans le second confinement français, il s’agit du premier film d’Alexandre Aja tourné dans sa langue maternelle en près de deux décennies.

L’excellente impulsion d’Aja pour transmettre au spectateur des sentiments d’oppression et de claustrophobie, comme l’a démontré son dernier et exceptionnel « Underwater Hell », où une jeune femme a été enfermée avec une paire d’alligators dans une maison inondée, est également perçu dans «Oxygène». Comme Rodrigo Cortés l’a démontré dans « Buried », il existe de nombreuses façons de filmer une personne qui passe un film dans un tiroir et en position horizontale, et Aja et son directeur de la photographie habituel, Maxime Alexandre, planifient et tournent de cette manière. , comme s’il n’y avait pas de limitations d’espace.

Et bien sûr, tout le poids de la tension retombe sur une Mélanie Laurent absolument extraordinaire (‘Inglourious Basterds’), capable de faire des accès crédibles de colère, de désespoir, de calculs mentaux rapides pour survivre et anticiper les conjectures du spectateur et, en général, représenter toute une gamme d’émotions crédibles avec une facilité et une émotivité étonnantes. Sans cela, «Oxygen» ne fonctionnerait pas aussi régulièrement.

‘Oxygen’ a ses petits problèmes (peut-être qu’il aura des images, ainsi que des idées d’actualité dans la mise en scène de ses flashbacks et hallucinations), mais le courage de poser une histoire comme celle-ci, avec une fin surprenante et choquante, et en équilibre sur les épaules d’une seule actrice, est louable. Peut-être que tous les palais n’apprécient pas cette avalanche de claustrophobie à l’ancienne, mais face à tant de fiction décaféinée et de rythmes soporifiques, «Oxygen» est un grand coup de tension à l’intérieur.