Oxford Union invite Graham Linehan à débattre de «  l’annulation de la culture  »

L’auteur de la comédie en disgrâce Graham Linehan (Creative Commons / re: publica d’Allemagne)

L’invitation de Graham Linehan à prendre la parole lors du débat sur la société d’Oxford Union met en évidence la «culture actuelle de la transphobie» à l’Université d’Oxford, disent les étudiants LGBT +.

Le comédien en disgrâce s’est vu offrir l’opportunité de parler de «la culture de l’annulation» à la société historique, qui attire la plupart de ses membres de l’université mais existe indépendamment d’elle.

Écrivant à Linehan le 8 décembre, le président de l’Union a déclaré que ce serait un «honneur» et un «privilège» pour lui de se joindre au débat et de poursuivre la «belle tradition» de la société d’accueillir des personnalités de renom, notamment Winston Churchill, Albert Einstein, Malcolm X, le Dalaï Lama et Mère Teresa.

«« Annuler la culture »est le boycott du 21e siècle», a déclaré le président, développant le sujet du débat. «La culture d’annulation facilite-t-elle vraiment la rédemption des gens? Ou encourage-t-il simplement le signalement de la vertu plutôt que le progrès durable?

«Si tel est le cas, justifie-t-il vraiment la destruction de la réputation et des moyens de subsistance des personnalités publiques?»

L’invitation de Linehan a été annulée une semaine plus tard car le syndicat a déclaré qu’il n’était plus en mesure de l’accueillir en raison de «difficultés logistiques». Ils ont cependant indiqué qu’ils «espèrent vraiment l’accueillir à l’avenir».

La campagne LBGTQ du syndicat étudiant d’Oxford est consternée que Graham Linehan ait jamais été invité en premier lieu, et encore moins accueilli pour un débat futur.

«Ces événements sont le résultat inévitable de l’engagement du syndicat à susciter la controverse plutôt qu’à encourager le débat», a déclaré un porte-parole de la campagne. Cherwell.

«La société a agi avec un mauvais jugement tant en invitant M. Linehan qu’en choisissant de révoquer cette invitation, s’ouvrant ainsi aux mêmes accusations de« culture d’annulation »dont elles avaient initialement cherché à discuter.

«En tant que campagne, nous sommes beaucoup plus concernés par l’invitation originale qui témoigne de la culture très réelle et permanente de la transphobie dans cette université.

L’Université d’Oxford a été accusée d’avoir «sanctionné tacitement» la transphobie de la part de deux professeurs, Selina Todd et Senia Paseta, récemment choisis pour diriger le programme Oxford Martin sur l’égalité et l’inégalité des femmes.

Leur nomination a été condamnée dans une lettre ouverte au pro-vice-chancelier signée par plus de 500 étudiants, qui a déclaré qu’elle «reflétait une apathie plus large vers le bien-être des étudiants trans à Oxford ».

Selon le Rapport Trans 2018 D’après le Student Union, 98% des étudiants trans d’Oxford ont signalé des problèmes de santé mentale, et 65% supplémentaires ont déclaré que l’université avait eu un impact négatif sur leur santé mentale.

Soixante-trois pour cent avaient été victimes de discrimination de la part de l’université, qui, selon 35% des répondants, provenait directement du personnel et des administrateurs.

«Bien qu’une grande partie de cette discrimination soit rapportée comme étant due à l’ignorance plutôt qu’au sectarisme, nous ne pensons pas que l’université ait réagi d’une manière proportionnée au problème», indique la lettre.

Les étudiants ont exigé que leur université prenne des mesures concrètes pour améliorer le bien-être des étudiants trans. « Ce n’est qu’alors que nous pourrons commencer à progresser », ont-ils déclaré.