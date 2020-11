Oxford Dictionaries met à jour la définition «  sexiste  » du mot femme

Oxford University Press a mis à jour le dictionnaire suite à une pétition signée par milliers (Envato Elements)

La définition du mot «femme» dans l’Oxford English Dictionary a été mise à jour pour refléter les relations LGBT + suite à des plaintes selon lesquelles elle était sexiste.

Le dictionnaire de renommée mondiale décrivait auparavant les femmes comme «la femme, la petite amie ou l’amant d’un homme». Cela a maintenant été modifié pour reconnaître le fait qu’une femme peut être «l’épouse, la petite amie ou l’amante d’une personne», plutôt que seulement celle d’un homme.

L’entrée pour «homme» a également été modifiée pour inclure la même terminologie non sexiste, tandis que de nombreux autres termes relatifs à l’attrait et à l’activité sexuels ont été révisés.

D’autres termes ont été identifiés comme «désobligeants», «offensants» ou «datés», comme les mots «b *** h», «bint» et «besom», qui sont répertoriés comme synonymes de femme.

Les changements sont intervenus après qu’une pétition a été lancée plus tôt cette année par la militante Maria Beatrice Giovanardi pour se débarrasser de toutes les phrases et définitions qui discriminent ou patronnent les femmes.

Il a recueilli plus de 34 000 signatures et comptait parmi les signataires les dirigeants de Women’s Aid et du Parti de l’égalité des femmes.

Parler à RoseActualités en mars, Giovanardi a déclaré qu’elle avait été «étonnée» de se rendre compte que l’Oxford Dictionary utilisait des synonymes désobligeants et des exemples misogynes qui perpétuent des stéréotypes féminins négatifs.

«En revanche, pour le mot homme, les exemples et les synonymes sont exemplaires, démontrant l’intellect et le statut social», a-t-elle noté.

«Je sentais que je devais souligner l’évidence – que ne pas décrire les hommes et les femmes de manière tout aussi respectueuse désavantage les femmes parce que cela perpétue des stéréotypes négatifs qui présentent les femmes comme des êtres inférieurs, ce qui à son tour influence la manière dont les femmes sont parlées et traitées.

«Ce n’est qu’un des nombreux exemples du sexisme quotidien et de la façon dont la culture dominante déshumanise fréquemment les femmes en les dépeignant comme des objets sexuels ou comme des subordonnées aux hommes.»

Dans une déclaration à Le télégraphe, l’éditeur Oxford University Press a déclaré que le dictionnaire est « uniquement motivé par des preuves de la manière dont de vraies personnes utilisent l’anglais dans leur vie quotidienne ».

Il a ajouté: «Nous avons élargi la couverture du dictionnaire de« femme »avec plus d’exemples et d’expressions idiomatiques qui décrivent les femmes de manière positive et active.

«Nous avons veillé à ce que les synonymes ou les sens offensants soient clairement étiquetés comme tels et inclus uniquement lorsque nous avons des preuves d’utilisation dans le monde réel.»