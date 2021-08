Oxenfree II: Lost Signals Tunes dans une version PS5, PS4

Précédemment annoncé lors d’une présentation Nintendo Nindies, Oxenfree II: Lost Signals a été confirmé pour une sortie sur PlayStation 5 et PS4. Lancé l’année prochaine, la suite ramène le système de conversation et le réglage radio du titre original pour un suivi à part entière avec un nouveau personnage nommé Riley. Elle est « aux prises avec les répercussions de la post-adolescence » au début du jeu, se demandant si les choix qu’elle a faits sont bons pour elle et si elle est ce qu’elle veut vraiment être.

Un article du blog PlayStation développe le principe : « Née et élevée à Camena d’un père vétéran et d’une mère absente, Riley a déménagé à la première occasion, rebondissant entre les villes et les emplois pour tenter de donner une direction à sa vie. Aujourd’hui, un changement récent l’a poussée à retourner dans son ancienne ville natale, pour occuper un emploi de premier échelon en tant que chercheuse en environnement. » Il semble que nous en apprendrons beaucoup plus dans les mois à venir.

Le co-fondateur et directeur du studio, Sean Krankel, a déclaré dans un communiqué de presse : « Avec Oxenfree II: Lost Signals, nous voulons que les joueurs se taillent leur propre histoire dans un nouvel endroit effrayant. Nous concevons une aventure qui s’appuie sur l’esprit, narration basée sur le choix de l’original tout en introduisant une nouvelle distribution et une série de mystères dangereux que les joueurs doivent percer. »

Si vous n’avez pas joué au jeu Oxenfree original, vous pouvez le rattraper avant l’arrivée de cette suite puisque le Boutique PS a-t-il été réduit à seulement 2,79 € / 3,49 € jusqu’au 18 août 2021. Attendez-vous avec impatience la suite de Lost Signals ? Trouvez la bonne station de radio dans les commentaires ci-dessous.