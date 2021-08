Owners of Terror : les sorties les plus attendues de Blumhouse

LD Systems DJ 800 Amplificateur Sono 2 x 400 W 4 Ohms - Étages de sortie bicanaux

The DJ800 functions in the entire frequency range of 20Hz - 20kHz with maximum dependability, dynamics, and impulse fidelity. Le DJ 800 est l'amplificateur le plus puissant de la Série DJ signée LD Systems. D'une grande fiabilité, travaillant en Classe AB, il offre une puissance de 400 Watts par canal sous 4 Ohms, 240 Watts sous 8 Ohms et 800 Watts en mono (mode bridgé). Grâce à son poids réduit (10 kg), il convient aux applications mobiles, mais aussi aux installations fixes. Le DJ 800 est muni de nombreux circuits de protection et d'une temporisation des étages de sortie par relais à la mise sous tension. Les ouïes d'aération en façade et un ventilateur silencieux assurent un refroidissement efficace. Les entrées s'effectuent sur connecteurs XLR et jack TRS, les sorties, sur connecteurs compatibles Speakon et solides bornes à vis, et un sélecteur de levage de masse permet de remédier aux boucles de masse. Des LED en face avant, situées près des potentiomètres de réglage de niveau, indiquent une éventuelle surcharge et l'activation des circuits de protection. Le DJ 800 possède une bande passante s'étendant de 20 Hz à 20 kHz, et allie fiabilité, dynamique et réponse impulsionnelle fidèle.Spécifications: Type de produit: Amplificateurs, Type: Amplificateurs, Puissance de sortie (à 1 kHz, sur 4 Ohms): 2 x 400 W, Puissance de sortie (à 1 kHz, sur 8 Ohms): 2 x 240 W, Puissance de sortie (à 1 kHz, sur 8 Ohms, mode Bridge: 800 W, Type de commutation: Classe A/B, Réponse en fréquence: 20 - 20000 Hz, Taux de distorsion (THD): 0,05%, Amplification d'alimentation (Gain): 32 dB, Sensibilité d'entrée: 0,85 V, Circuits de protection: Court-circuit, Circuits de protection: Surchauffe, Circuits de protection: Temporisation au démarrage, Circuits de protection: Courant continu, Circuits de protection: Surtension, Réglages: Levage de masse (Ground Lift), Réglages: Volume, Réglages: Mode, Réglages: On / Off, Indicateurs: Protect (circuit de protection activé), Indicateurs: Clip (écrêtage), Indicateurs: Power, Entrées ligne: 2, Connecteurs d'entrée ligne: Jack 6,35 mm, Connecteurs d'entrée ligne: XLR, Sorties haut-parleur: 2, Connecteurs de sortie enceintes: Borniers, Connecteurs de sortie enceintes: Compatible Speakon, Refroidissement: Ventilateur, Tension secteur: 230 Volts, Largeur: 483 mm, Hauteur (mm): 88 mm, Profondeur: 298 mm, Poids: 10,1 kg