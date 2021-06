Owen Wilson s’étonne du secret de Marvel Studios

Contrairement à son personnage Mobius M. Mobius, un agent de la Temporal Variation Authority qui connaît tous les détails de la vie et du travail de Loki, l’acteur Owen Wilson avait beaucoup à apprendre sur Marvel Studios et sa franchise, y compris à quel point il s’en souciait. protéger les secrets les plus précieux de leurs productions.

Wilson, qui avec Tom Hiddleston est à la recherche d’une variante extrêmement violente du dieu de la tromperie (joué par Sophia Di Martino) qui pourrait causer des dommages irréparables à la chronologie sacrée, a dû rattraper son retard sur l’univers Marvel. le soutien de sa collègue actrice et réalisatrice Kate Herron.

« Jusqu’ici tout va bien. Lorsque nous avons commencé le tournage, je ne savais pas à quel point la base de fans était dévouée et à quel point Marvel était secrète », a déclaré Wilson lors d’une conversation avec TV Insider à propos de sa première participation à la franchise.

Ils essaient de protéger les histoires qui pourraient surprendre les gens, je commence à vraiment apprécier à quel point ils s’y engagent.

Parce qu’Owen Wilson n’était pas très familier avec les événements qui ont précédé la série, il a dû assister à « Lessons on Loki », dans lequel l’équipe créative derrière la série lui a présenté le voyage de Loki (connu sous le nom de « variante L1130 » par TVA) de ses débuts dans « Thor » aux événements survenus dans « Avengers : Endgame », lorsqu’il vole le Tesseract, qui donnent naissance à la série Disney+.

« Il y avait toute une sorte d’encyclopédie sur TVA et la façon dont le temps fonctionne dans le MCU. C’est compliqué. J’avais beaucoup de questions. En fait, lorsque nous nous sommes arrêtés pour la première fois (pour le coronavirus), avant de continuer, je pense qu’ils sont revenus et ont travaillé sur certaines des histoires, juste pour s’assurer que tout se passe de manière logique », a déclaré Wilson.

Owen Wilson conclut que Loki n’est peut-être pas le seul traître manipulateur de la série, laissant entendre que Mobius pourrait jouer son propre jeu de manipulation avec le personnage, le comparant à une sorte de « jeu d’échecs mental » entre les deux personnages, considérant le dieu de tromperie comme un digne adversaire. « Loki » présente de nouveaux épisodes tous les mercredis.