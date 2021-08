Owen Wilson et Vince Vaughn prévoient de briser de vrais mariages pour inspirer Wedding Crashers 2

Owen Wilson et Vince Vaughn pourrait bien devenir la vraie vie Crashers de mariage si cela aide enfin à faire la suite. Sorti en 2005, Crashers de mariage est l’un des films les plus populaires des carrières respectives de Wilson et de Vaughn, mettant en vedette le couple en tant que médiateurs de divorce qui interrompent les mariages dans l’espoir de rencontrer des femmes. Pendant des années, il a été question d’une suite, mais le projet n’arrive tout simplement pas à démarrer.

Dans une nouvelle interview avec la série de vidéos « Explain This » d’Esquire, Wilson a pris un moment pour revisiter Crashers de mariage. Il a été interrogé sur la possibilité de Crashers de mariage 2, et comme l’explique l’acteur, il serait prêt à revenir aux côtés de Vaughn s’il y avait suffisamment de fans pour que cela se produise. Wilson dit également qu’il a parlé à Vaughn de l’échec des mariages après la pandémie, ce qui pourrait aider à inspirer la suite potentielle. De l’entretien :

« Je suppose que si les gens se lèvent et l’exigent, alors qui sommes-nous pour dire non? Je pense que Vince et moi avons parlé de la fin de cette pandémie, peut-être de l’écrasement de certains mariages dans la vraie vie juste pour célébrer un retour à normalité. Alors peut-être que nous allons nous en inspirer. «

Dans l’entretien, Owen Wilson note également comment il ne connaissait pas très bien Vaughn avant que les deux ne soient choisis comme co-stars dans Crashers de mariage. Plus de 15 ans plus tard, les deux acteurs sont toujours proches après avoir sympathisé sur le tournage, ce qui rend d’autant plus probable qu’ils seraient intéressés par un nouveau partenariat pour un Crashers de mariage 2. Comme le dit Wilson :

« J’ai rencontré Vince par l’intermédiaire de Ben Stiller, peu de temps après mon arrivée à Los Angeles. Mais ce n’est que lorsque nous avons en quelque sorte travaillé sur Crashers de mariage nous sommes devenus amis. Et je ne sais pas, certaines personnes avec qui vous venez de sympathiser et avec lesquelles vous êtes simpatico. »

Crashers de mariage a été réalisé par David Dobkin et écrit par Steve Faber et Bob Fisher. Avec Wilson et Vaughn, le film mettait également en vedette Rachel McAdams, Christopher Walken, Isla Fisher et Jane Seymour. Ce fut un énorme succès au box-office et a été crédité d’avoir contribué à raviver la popularité des comédies R-rated. Ce succès ainsi que des critiques pour la plupart positives ont laissé les stars principales ouvertes à une suite depuis.

Dobkin poursuit également une suite depuis des années. Wilson avait précédemment déclaré à Collider qu’un nouveau scénario était en préparation avec la participation de Dobkin, confirmant également qu’ils avaient eu des discussions avec le réalisateur sur la possibilité de faire la suite. À l’époque, il avait mentionné qu’il serait intéressé à revenir tant que toutes les personnes impliquées étaient satisfaites du scénario final.

« C’est l’un de ces films qui semble se connecter avec les gens, donc si nous pouvons proposer quelque chose que nous pensons être génial, je suis sûr que nous le ferons. Je pense que c’est avant tout, c’était en quelque sorte de s’assurer que tout le monde se sentait nous avons eu une belle histoire », a déclaré Wilson.

Si vous voulez revoir l’original Crashers de mariage, le film est actuellement diffusé sur HBO Max. Le temps nous dira si la suite se produira un jour, mais comme le suggère Wilson, cela ne fera pas de mal aux fans de sortir et de l’exiger. Cette nouvelle nous vient d’Esquire.

Sujets: Crashers de mariage 2