Owen Wilson est un super-héros dans la première affiche du quartier général secret

Tous les papas ne portent pas de costumes d’affaires dans la première affiche de la prochaine sortie de super-héros Paramount +, Quartier général secret. Loki la star Owen Wilson est tout super-héros pour la promo, l’acteur portant un costume qui se situe quelque part entre Homme de fer et RoboCop.

Diffusé sur les réseaux sociaux par Discuter du filml’affiche de Quartier général secret met le super-costume volumineux noir et argent en son centre et coupe le visage d’Owen Wilson en deux. Sans doute la déception de beaucoup. Pourtant, nous pouvons distinguer un air boudeur typique sur le visage de l’acteur, ainsi que les allusions de ses cheveux familiers, merveilleusement emplumés.

Quartier général secret présentera Owen Wilson comme son propre super-héros avec le synopsis officiel pour la lecture du film ; « En traînant après l’école, Charlie et ses amis découvrent le quartier général du super-héros le plus puissant du monde caché sous sa maison. Lorsque des méchants attaquent, ils doivent faire équipe pour défendre le quartier général et sauver le monde. »

Aux côtés de Wilson, Quartier général secret devrait présenter Walker Scobell (Le projet Adam), Jesse Williams (L’anatomie de Grey), Keith L. Williams (Bons garçons), Momona Tamada (Le club des baby-sitters), Abby James Witherspoon (Poursuite chaude), Kezii Curtis (Charme des rois de la ville), et Michael Peña (L’homme fourmi).

Réalisé par Henry Joost et Ariel Schulman, qui a co-écrit Quartier général secret avec Christopher L. Yost et Josh Koenigsberg, et basé sur une histoire de Yost, le projet est produit par Paramount Pictures et Jerry Bruckheimer Films qui ont décrit la sortie de super-héros comme un « film de super-héros familial réconfortant et bourré d’action ».

« Nous avons connu un énorme succès avec notre contenu de haute qualité pour les enfants et la famille, et nous sommes ravis d’ajouter ce film spécial de super-héros à notre liste croissante de films originaux Paramount + », a déclaré Tanya Giles, responsable de la programmation de Paramount Streaming, à propos du film d’Owen Wilson. projet de super-héros. « Secret Headquarters est le film d’été plein d’action parfait pour toute la famille, ce qui en fait un complément parfait pour Paramount+ et notre montagne de divertissements destinés à toute la maison. »

Quartier général secret devrait sortir aux États-Unis le 5 août 2022 sur Paramount+.





Owen Wilson continuera d’explorer le multivers Marvel dans Loki Saison 2

Marvel Studios / Disney+

Quartier général secret n’est pas le seul projet basé sur les super-héros impliquant Owen Wilson dont la sortie est prévue, l’acteur devant reprendre le rôle de l’agent TVA préféré des fans Mobius M. Mobius dans Loki Saison 2. Mobius et sa moustache feront à nouveau équipe avec God of Mischief de Tom Hiddleston alors que le duo explore davantage la folie multiverselle de l’univers cinématographique Marvel.

Alors que les détails de Loki La saison 2 est en grande partie inconnue à l’heure actuelle, il a été suggéré que l’histoire pourrait se plonger dans la trame de fond de Mobius.

« Donc je pense que pour nous, nous en avions parlé, je pense qu’il y avait quelques ébauches du scénario où vous voyiez comme une famille ou vous voyiez une vie, mais je pense que nous avons tous en quelque sorte décidé nous ne savons pas quoi c’est encore « , a expliqué Kate Herron, directrice de la saison 1 de Loki. « Et je pense que c’est excitant, non? Parce que cela donne plus de route pour voyager avec lui. Et je pense que c’est plus douloureux quand il va être supprimé, lui disant: ‘ Et si j’avais une famille’ Parce que, peut-être qu’il l’a fait ou peut-être qu’il ne l’a pas fait, je ne sais pas où les scénaristes emmèneront son personnage.

Loki La saison 2 n’a pas encore reçu de date de sortie mais fera ses débuts sur Disney +.