Owen Wilson dit que Ke Huy Quan rejoignant la saison 2 de Loki est « tellement excitant »

Lors de la première de Peindrele prochain film où Owen Wilson dépeint le légendaire peintre Bob Ross, l’acteur s’est ouvert sur un autre de ses projets attendus: Loki. La série à succès Disney Plus sortira sa deuxième saison plus tard cette année, avec Wilson reprenant le rôle de Mobius M Mobius. La deuxième saison de la série verra l’ajout du gagnant de l’Oscar Ke Huy Quan, quelque chose qui passionne Wilson. Il a dit à ET :





« Je sais. C’est tellement excitant. C’était incroyable. Chaque fois que je le voyais [Quan] gagner quelque chose, c’était un autre discours qui était en quelque sorte un larmoyant qui était tellement émouvant. Et même quand nous travaillions dessus l’été dernier — je pense que son personnage dans lequel il joue Loki saison deux – je pense que les gens vont être excités, même si c’était si génial, évidemment, le personnage pour lequel il a remporté un Oscar, je pense que les gens vont adorer son personnage dans ce film. »

Wilson a également été interrogé sur le Loki teaser paru à la fin de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. « Je suppose qu’ils ont une sorte de petite photo de Tom Hiddleston et moi et Jonathan Majors de Loki saison deux », a-t-il dit. « Et je pense que ça sortira à la fin de l’été ou en septembre. »

La première de LokiLa prochaine saison de a été retardée, mais elle devrait être diffusée sur Disney Plus plus tard cette année, où la première saison est actuellement disponible en streaming. Loki met en vedette Tom Hiddleston (en tant que personnage principal) et Wilson. Sophia Di Martino devrait reprendre le rôle de Sylvie, tandis que Quan, Rafael Casal et Kate Dickie sont de nouveaux ajouts à la deuxième saison.





Ke Huy Quan rejoint le MCU

Alors que les fans attendent avec impatience la présence de Quan dans l’univers cinématographique Marvel, l’acteur a été franc sur ses difficultés à trouver des rôles à Hollywood. Quan a commencé sa carrière dans les années 1980 alors qu’il était enfant, apparaissant dans les films populaires Indiana Jones et le temple maudit et Les Goonies. Tout au long de la fin des années 1980 et des années 1990, il a continué à travailler à la télévision et au cinéma, mais après un rôle dans Encino Homme, il avait du mal à trouver du travail. Quan est resté à l’écart des projecteurs jusqu’en 2022, date à laquelle il est apparu dans Tout partout tout à la fois. Le film primé aux Oscars a marqué le premier rôle majeur de Quan en 30 ans.

En plus de remporter le très convoité Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, la performance de Quan dans le rôle de Waymond Wang a également permis de remporter le Screen Actors Guild Award et le Golden Globe Award.

Dans une conversation précédente, Quan a révélé que le président de Marvel Studios, Kevin Feige, lui avait demandé de rejoindre le MCU en constante expansion.