Owen Wilson confirme les discussions sur Wedding Crashers 2 : je suis sûr que nous le ferons

Owen Wilson a fourni une autre mise à jour positive sur Crashers de mariage 2, confirmant qu’il était récemment en pourparlers pour revenir pour la suite de la comédie aux côtés de Vince Vaughn. En 2005, le premier Crashers de mariage, qui a été réalisé par David Dobkin, a été un grand succès auprès des cinéphiles lors de sa première. Certains fans du film demandent depuis des années qu’une suite se produise, mais bien que Dobkin en ait taquiné une dans le passé, cela n’a tout simplement jamais semblé décoller.

Il y a eu de nouvelles rumeurs de Crashers de mariage 2 se rapprochant de l’obtention d’un feu vert officiel. Cela n’a pas été confirmé et il reste à voir si le film se produira vraiment cette fois, mais le rapport suggère qu’il est plus proche que jamais. Pour savoir exactement ce qui se passe avec l’état actuel du projet, Collider a directement parlé à Owen Wilson qui avait ceci à dire en réponse.

« Oui, il y a un script et David Dobkin – qui a réalisé le premier – a travaillé dessus, et nous en avons parlé. Ça a été sympa de parler à Vince, et c’est l’un de ces films qui semblait vraiment se connecter avec les gens. Si nous pouvons proposer quelque chose que nous pensons être génial, alors je suis sûr que nous le ferons. »

C’est une mise à jour prometteuse, mais ce n’est pas tout à fait un feu vert pour commencer le tournage. Lorsqu’on lui a en outre demandé si la production sur Crashers de mariage 2 est susceptible d’arriver bientôt, Owen Wilson a révélé que cet été était une période potentielle que « quelqu’un » impliqué a rejeté, bien qu’il ne parie pas là-dessus. En fin de compte, il s’agira d’avoir les acteurs et l’équipe entièrement d’accord pour dire que le scénario est juste.

« Quelqu’un a dit August, et je ne vois pas cela se produire. Je pense qu’avant tout, il s’agit de s’assurer que tout le monde sent que nous avons une belle histoire. »

Les commentaires de Wilson font écho aux sentiments précédemment exprimés par Dobkin dans une interview séparée de Collider. Pour sa part, Dobkin est intéressé à faire la suite car il est curieux de voir ce que c’est pour « les gars à la fin de la quarantaine qui finissent par être à nouveau célibataires et doivent retourner dans le monde ». Pourtant, il a noté que personne ne voulait faire un « rechapage » complet du film original, et il a fallu des années pour trouver une nouvelle direction créative qui propose son propre matériel.

Le projet semble se dérouler plutôt bien, compte tenu de ces nouveaux commentaires directement de Wilson. Cela fait suite à un récent rapport selon lequel Wilson et Vaughn étaient déjà en pourparlers pour reprendre leurs rôles respectifs de John Beckwith et Jeremy Grey. Selon une liste de production découverte pour le projet, Dobkin reviendrait également pour réaliser en utilisant un scénario d’Evan Susser, Van Robichaux et Rob McKittrick. New Line a qualifié le rapport d' »inexact », mais Wilson a clairement indiqué que le film était sur le point de se produire de toute façon.

Dans tous les cas, vous pouvez diffuser l’original Crashers de mariage sur HBO Max si vous souhaitez revisiter le premier film. Pour en savoir plus sur Owen Wilson, il fait ses débuts dans le MCU cette semaine avec la première de Loki le 9 juin. Cette nouvelle nous vient de Collider.

