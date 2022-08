Owen Wilson affirme que Marvel l’a ‘grondé’ pour les fuites de Loki

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, est connu pour son processus strict concernant les spoilers, même si le chef du MCU admet qu’il est impossible de les arrêter. Loki, la série Disney + qui a fait ses débuts en 2021 avec une deuxième saison en cours, contenait de lourds spoilers pour les perspectives globales de l’univers cinématographique Marvel, peut-être plus que tout autre spectacle Disney +. La finale de la saison 1 a vu He Who Remains (Jonathan Majors), une variante de Kang le Conquérant. Ceux qui ont écouté le panel Comic-Con de Marvel sauront que Kang est sur le point d’être l’un des méchants les plus importants de la saga multivers, avec Avengers : la dynastie Kang devrait sortir en 2025.

Avec un scénario si chargé de spoilers, ce n’est pas étonnant Loki co-star Owen Wilson devait être si discret. L’acteur a fait ses débuts dans le MCU avec Loki comme Mobius M. Mobius, qui s’est avéré être un personnage préféré des fans. Cependant, lors d’une interview avec ComicBook.com, l’acteur a évoqué le tournage à Londres, admettant qu’il avait peur d’en dire trop sur la saison à venir. Wilson a dit, ‘Faire Loki, et nous filmons cela maintenant à Londres. Interrogé sur des détails particuliers entourant son personnage, l’acteur affirme qu’il ne sait pas trop, en disant: « Eh bien, je pense que … Vous savez, nous verrons ce qui se passera avec celui-ci. Je deviens immédiatement un peu gêné parce qu’ils sont tellement tendus. On lui a demandé si Marvel l’avait réprimandé pour en avoir trop dit dans le passé, ce à quoi Wilson a répondu : « Oui ». Ouais, plusieurs fois.’





Dans le passé, Marvel a rencontré de nombreux problèmes avec les spoilers. Ceux-ci incluent Tom Holland partageant la mort de Tony Stark après le Fin du jeu sortie (bien que ce soit deux mois plus tard) et Mark Ruffalo gâchant plusieurs scénarios dans Avengers : Fin de partie et Guerre à l’infini. Kevin Feige fait de son mieux pour empêcher les intrigues de fuir; cependant, à mesure que le MCU se développe, cela ne fait que se compliquer.

Owen Wilson devient un super-héros dans Quartier général secret

Loki n’est pas le seul projet de super-héros sur lequel travaille Owen Wilson. L’acteur incarnera The Guard/Jack dans son nouveau film Paramount+, Quartier général secret. La description officielle du film se lit comme suit : « En traînant après l’école, Charlie et ses amis découvrent le siège du super-héros le plus puissant du monde sous sa maison. Lorsque les méchants attaquent, ils doivent faire équipe pour défendre le quartier général et sauver le monde.





Lors d’une interview exclusive avec 45secondes.fr, Wilson a déclaré: « Je pense que ce rôle était un peu la réalisation d’un souhait pour moi en tant qu’acteur – la chance de jouer un super-héros. » Bien que le rôle de Wilson dans le MCU soit gravé dans le marbre, il ne joue pas exactement un super-héros, ou pas un super-héros doté de pouvoirs spectaculaires. Cependant, Quartier général secret a donné à l’acteur une chance de vivre quelque chose de nouveau dans sa carrière, et il y a de fortes chances que Wilson n’ait pas eu à être aussi secret avec son rôle qu’il l’est dans Loki. Vous pouvez regarder le dernier film de Wilson, Quartier général secret​​​​, disponible dès maintenant sur Paramount+.