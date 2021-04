Owen Wilson est connun For suneyjeng ‘wow‘ une lot dans les films – probablement parce qu’il le dit avec une telle conviction que cela nous tient plus à l’esprit qu’avec d’autres acteurs. Vous pouvez l’entendre le dire maintenant, n’est-ce pas? Woooooooow.

Selon le centre de divertissement, d’autres films lourds de « wow » inclure Crashers de mariage (six), Marley et moi (six), Pass Hall (six), Voitures (six), Le stage (cinq) et La hantise (cinq).