Owen Wilson a confirmé que la prochaine saison de Loki commencera bientôt le tournage

in

Loki est le spectacle Disney+ qui a eu le plus de conséquences sur Univers cinématographique Marvel avec le début du multivers grâce à la mort d’une variante de Kang qui a maintenu la chronologie sacrée comme une unité. Maintenant, les actions de Sylvie et Loki Ils ont déclenché le chaos et grâce à cela merveille changera pour toujours. La série a confirmé une deuxième saison depuis sa fin.

Le spectacle nous a présenté des personnages comme Sylviela variante féminine de Loki, Ravonna Renslayer et jusqu’à Kangmais peut-être qu’un nom propre qui a fait la différence dans le programme est celui qui est devenu le premier véritable ami du Dieu de la tromperie : Mobiusinterprété à la perfection par le spirituel et charismatique Owen Wilson. L’acteur a dit quelques mots sur l’avenir de Loki.

Ils vont filmer la deuxième saison de Loki

« Oui, je retourne à Loki. Je pense que nous sommes sur le point de commencer le tournage de la série dans très peu de temps. J’ai eu une excellente expérience de travail sur le spectacle. J’ai beaucoup apprécié avec Tom Hiddleston et toutes les personnes qui ont participé au programme « étaient les mots positifs que vous avez choisis Owen Wilson pour faire référence au retour au travail pour la prochaine saison de la série God of Deception.

Rappelons-nous : Mobius était un agent du Autorité de variation du temps qui recrute Loki travailler avec eux. Un lien se forme alors entre l’Asgardien et l’officier, qui se retourne plus tard contre l’agence en apprenant que lui-même est lui-même une variante. à la fin de la série Loki et Mobius se retrouvent, mais l’ami du dieu asgardien ne le reconnaît pas. Mystère!

Jusqu’à présent, les seuls acteurs confirmés de revenir pour le deuxième lot d’épisodes de Loki Il s’agit de Tom Hiddleston, Owen Wilson et Gugu Mbatha-Raw. Sophia Di Martino reviendra sûrement aussi pour continuer à jouer le « Loki Femme »: Sylvie. A quand la saison 2 de Loki arrive au streaming de La Maison de la souris ? Surement en 2023.

Vous n’êtes pas encore abonné ? Disney+ pour accéder au contenu exclusif de merveille? s’abonner dans ce lien. Tu ne le penses pas!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂