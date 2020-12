Owen Jones, Shon Faye et Freddy McConnell disséquent la transphobie britannique

Owen Jones, Shon Faye et Freddy McConnell discutent de la transphobie britannique dans «The Owen Jones Show». (YouTube / OwenJones)

Les journalistes trans Freddy McConnell et Shon Faye ont discuté de la prévalence de la transphobie au Royaume-Uni avec Owen Jones.

Freddy McConnell, un père dont la grossesse a été documentée dans le film hippocampe, et l’écrivain et journaliste Shon Faye a révélé pourquoi ils pensent que la transphobie est si répandue à gauche britannique dans une interview avec le journaliste Owen Jones.

«Aux États-Unis, il y a d’énormes quantités de transphobie», a expliqué Jones, citant les attaques répétées de Donald Trump contre les droits des trans et les soi-disant «factures de toilettes» anti-trans.

Cependant, cela est motivé par «une panique morale transphobe poussée par la droite républicaine», a déclaré Jones, alors que le féminisme dominant aux États-Unis est trans-inclusif. La nouvelle vice-présidente Kamala Harris a ses pronoms dans sa biographie et Joe Biden a rendu hommage aux personnes trans dans son discours de victoire électorale.

Vous voulez connaître la vérité sur les droits des trans et vous voulez une alternative aux médias diabolisant les personnes trans? Rejoignez-moi ce soir, 17h, avec l’incroyable @shonfaye et @freddymcconnell pour discuter de la réalité réelle. Nous en apprendrons tous énormément 👇👇👇https: //t.co/PGAooBdeos pic.twitter.com/IY6G5WgwPu – Owen Jones 🌹 (@ OwenJones84) 20 décembre 2020

Dans une vidéo d’une heure sur les droits trans sur Le spectacle d’Owen Jones, un téléspectateur a demandé: «Les soi-disant TERF de gauche sont bien moins un phénomène social aux États-Unis qu’au Royaume-Uni. Qu’y a-t-il de si intrinsèquement britannique dans la transphobie?

«Le féminisme anti-trans a réellement commencé aux États-Unis», a déclaré Faye. «Il est né dans les années 1970 aux États-Unis, avec Janice Raymond L’Empire transsexuel. Mais il avait disparu en tant que force dominante aux États-Unis dans les années 80 et 90. »

Mais cela s’est installé en Grande-Bretagne parce qu’il y a «presque deux souches de transphobie», a poursuivi Faye. «Il y a celui qui est comme Trump et la droite chrétienne et l’extrême droite: les personnes trans sont grossières, contre nature et dégénérées, de la même manière que les homosexuels, et nous voulons simplement qu’elles n’existent pas pour cette raison.

«L’autre est une position plus libérale, ce qui est plus le cas en Grande-Bretagne. Il n’a pas le dégoût de la non-conformité de genre, mais a un réel problème avec l’idée que les identités trans sont valides, en particulier les femmes trans.

Faye a également évoqué la «plate-forme de longue date» du Royaume-Uni de commentaires anti-trans de féministes, citant Germaine Greer comme exemple.

«Elle est plus âgée maintenant, donc elle n’est pas tellement présente, mais elle était un aliment de base de la vie publique britannique. Nos journaux, nos grandes feuilles, elle était sur Heure des questions. Sa suite à L’eunuque femelle – l’un des livres féministes les plus vendus de tous les temps – contient un chapitre sur les femmes trans qui est tout simplement outrageusement haineux. Et des gens comme elle ont mené le discours.

Depuis Greer, le féminisme au Royaume-Uni a continué à rester «assez classe moyenne, plutôt blanc», a ajouté Faye. «La couverture éditoriale dans les médias au cours des 10 dernières années a vraiment dépeint les personnes trans comme un débat. Voulons-nous leur donner des droits? Cela va-t-il trop loin? C’est une discussion qui a été beaucoup plus acceptable dans la gauche libérale en Grande-Bretagne qu’elle ne l’a jamais été aux États-Unis.

Pendant ce temps aux États-Unis, le féminisme est plus diversifié, et le féminisme noir en particulier – dirigé par Audre Lorde, Bell Hooks et Angela Davis – a été plus accueillant envers la diversité des sexes et la non-conformité, a déclaré Faye.

«L’autre chose que je dirais», a-t-elle poursuivi, «c’est que dans la culture britannique, nous avons – pour les Américains, j’utiliserais toujours l’exemple de Meghan Markle – nous avons une culture tabloïd très vicieuse. Les gens oublient que jusqu’à il y a environ 10 ans, il était tout à fait normal que les tabloïds britanniques sortent des personnes trans qui n’étaient pas des personnalités publiques, comme le «mécanisme d’échange de sexe»… nous venons d’une tradition de grande cruauté nationale envers les personnes trans dans les médias . »

Et comme de plus en plus de personnes trans ont gagné une voix sur les plateformes de médias sociaux telles que Twitter, il y a eu plus de répression contre ceux qui écrivent en termes sectaires sur les personnes trans dans les médias, a déclaré Faye. Les journalistes trans-hostiles n’aiment pas recevoir la répression du public contre les colonnes anti-trans a été «une source énorme» de médias transphobes, a déclaré Faye.

Freddy McConnell dissèque le « comédien centriste générique » Graham Linehan avec Owen Jones

Owen Jones a dit que Père Ted Le co-créateur Graham Linehan – banni définitivement de Twitter pour conduite haineuse – est une «étude de cas intéressante» sur le phénomène de la «radicalisation en ligne».

«Graham Linehan est devenu obsédé par les personnes trans», a déclaré Jones. « Par exemple, à 3 heures du matin, tweeter sur les personnes trans de la manière la plus absurde et la plus désobligeante. »

«Comment les gens sont-ils la proie en ligne des bigots anti-trans?» Demanda Jones. «Parce que c’est ce qui se passe. Et qu’est-ce qui se passe avec les médias grand public, y compris les médias libéraux. »

Linehan est «à l’extrême» de «se lancer dans cela et cela deviendra toute sa vie», a répondu McConnell.

«Mais c’est tellement intéressant d’où il vient – c’est un comédien. Je pense que ce que Shon a dit à propos des gens qui sont ennuyés d’apprendre qu’ils ne peuvent plus dire des choses grossières à propos d’un certain petit groupe de personnes est vraiment vrai, et c’est vraiment vrai pour la comédie en particulier.

De Ace Ventura à Les intermédiaires film à L’amour, en fait, les blagues transphobes sont monnaie courante dans la culture britannique, a déclaré McConnell. «C’est ainsi qu’on nous a appris, en tant que société britannique, à penser aux personnes trans. Voilà donc les images que les journalistes évoqueront, et ils diront: «Eh bien, c’est ce que sont ces gens». Et puis ces journalistes apprennent à plus de gens à penser aux personnes trans.

«Et ces personnes, comme Graham Linehan et Robert Webb, par exemple, sont énervées quand on leur dit que les personnes trans sont de vraies personnes et que vous ne pouvez pas simplement les utiliser pour vos blagues paresseuses quand vous ne pouvez rien trouver. autre. »