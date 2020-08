Overwolf, la plate-forme de développement d’applications eSports, versera 10 millions de dollars aux développeurs cette année

La plate-forme Overwolf offre aux joueurs la possibilité d’analyser les données.

Crédits: Overwolf

Overwolf, une plate-forme qui permet aux développeurs de créer une variété d’applications utiles, y compris celles qui suivent les statistiques de jeu pour les joueurs des jeux en ligne les plus populaires, a révélé qu’elle paierait 10 millions de dollars aux développeurs dans les années à venir.

La plate-forme Overwolf est quelque peu similaire à un moteur de développement de jeux, mais au lieu de pouvoir produire des jeux, les développeurs peuvent créer des applications qui prennent les données des plus grands jeux en ligne et ajouter des fonctionnalités au jeu, que ce soit grâce à une analyse détaillée des statistiques, des conseils sur la façon pour jouer au jeu en direct, ou une variété d’autres méthodes. Il s’agit d’un cadre technologique permettant de créer des applications de jeu en HTML et Javascript.

Certaines des applications créées sur la plate-forme Overwolf incluent GOSU.AI, un assistant vocal basé sur l’IA qui aide les joueurs à s’améliorer League of Legends et Dota 2, à TFTactics, une application compagnon avec plus de deux millions de téléchargements qui aide les joueurs à analyser les statistiques des champions, à mettre à jour des guides d’articles et à consulter l’historique des matchs.

Ces applications se sont avérées très populaires auprès des joueurs, désireux d’essayer d’obtenir un avantage concurrentiel. Cette popularité a permis aux développeurs et à la plate-forme Overwolf de rapporter de l’argent. Les meilleurs développeurs d’Overwolf gagnent 10 000 dollars par mois et, dans son ensemble, Overwolf est en bonne voie de verser 10 millions de dollars à ses développeurs l’année prochaine.

«Maintenant, pour la première fois, nous voyons de plus en plus de créateurs dans le jeu gagner leur vie en créant des applications pour les jeux et en créant un nouveau métier dans le processus – un créateur en jeu», a déclaré Uri Marchand, PDG et Co -Fondateur d’Overwolf. «C’est similaire à un streamer YouTube ou Twitch, mais au lieu que la créatrice soit une très bonne joueuse ou animatrice, elle est une développeur. À notre avis, YouTube est la norme pour la vidéo, Instagram est la norme pour les photos et nous sommes la norme pour les créations en jeu. »

En plus de fournir le cadre technique que les développeurs peuvent utiliser pour créer leurs applications, la plate-forme Overwolf travaille également avec certains développeurs pour fournir d’autres services tels que le marketing et travailler avec des influenceurs pour promouvoir davantage les applications.

«Je suis un dur Dota 2 player, un jeu très tactique qui n’offre aucune information sur vos coéquipiers et rivaux », a déclaré Amit Tsur, créateur de DotaPlus. «En découvrant Overwolf, j’ai envisagé d’introduire dans le jeu des informations sur les coéquipiers et les rivaux et de les traiter pour offrir des informations gagnantes en temps réel. J’ai créé DotaPlus par passion et amour pour le jeu et c’est devenu une application dont les joueurs dépendent lorsqu’ils jouent. Finalement, j’ai pu quitter mon emploi et postulé pour une subvention Overwolf qui m’a aidé à faire de la publicité et à commercialiser DotaPlus pour étendre sa portée. Je vis depuis DotaPlus depuis deux ans maintenant. »

«Avec Overwolf, vous vous concentrez sur la création d’une application de qualité et ils se concentrent sur tout le reste, y compris les budgets marketing et la gestion des influenceurs», a déclaré Matt Hawkins, PDG de Tracker Network, qui crée des sites Web de statistiques de premier plan et des applications en jeu pour de nombreux jeux, y compris Valorant, Apex Legends, Fortnite et Rainbow Six Siege. «Cela a été une grande partie de notre succès et de notre Valorant l’application est un excellent exemple. Overwolf nous a aidés avec le marketing et nous avons vu notre application obtenir plus de 100 000 téléchargements en trois semaines. Grâce au soutien des joueurs et d’Overwolf, je suis passé d’une exposition individuelle à une entreprise avec une équipe de cinq employés et plus de 2,5 millions d’utilisateurs enregistrés. »

La plate-forme Overwolf se développe à un rythme rapide, avec plus de 30000 créateurs et 12 millions d’utilisateurs actifs par mois et les choses ne ralentissent pas.Avec les joueurs toujours à la recherche de moyens de s’améliorer et d’obtenir une sorte d’avantage sur leurs adversaires, le succès de ces applications est susceptible de continuer.

