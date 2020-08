“ Overwatch ” teste d’énormes changements de dégâts et de guérison dans la carte expérimentale

Ana pourrait subir des coups pour sa guérison ET ses dégâts si ces changements le faisaient dans le jeu en direct.

L’équilibrage est l’un des aspects les plus délicats pour tout jeu de service en direct, et Blizzard espère résoudre le problème de la dérive de puissance dans le dernier. Overwatch patch expérimental. Le développeur veut «prendre des mesures pour réduire les dégâts et guérir les résultats d’une manière qui permet toujours aux héros de se sentir percutants et amusants à jouer», selon la responsable de la communauté Molly Fender.

L’équipe a progressivement «réduit le niveau de puissance des barrières Overwatch»Ces derniers mois, et maintenant il s’attaque aux dégâts et aux personnages de soutien. Cela a du sens, car avec moins de protection contre les boucliers, votre équipe pourrait être déchiquetée étant donné le potentiel de dégâts actuel de nombreux personnages. Il y a des changements dans les clips de munitions et la rapidité avec laquelle certains personnages peuvent tirer, ainsi que d’autres ajustements à tous les niveaux pour 11 héros au total.

Voici les notes de patch expérimentales complètes du 24 août. Comme toujours, rien ne garantit qu’ils entreront dans le jeu en direct:

Armure

La réduction des dégâts de type poutre contre les réserves de santé d’armure est passée de 20% à 30%

Que l’armure soit intégrée à leurs kits ou que Brigitte les leur fournisse pendant le rallye, les personnages blindés seront un peu plus résistants contre des faisceaux comme les tourelles et le tir principal de Symmetra, ainsi que le canon à particules de Zarya.

Ana

Fusil biotique

Général

Munitions réduites de 14 à 12

Cela aura un impact sur les dégâts d’Ana et sortie de guérison, puisque le fusil fait les deux, en fonction de la cible. Elle devra recharger plus fréquemment.

Baptiste

Lanceur biotique

Feu secondaire

Munitions de grenades réduites de 12 à 10

Rafale régénérative

Soins totaux réduits de 150 à 75

Baptiste reçoit désormais deux fois plus de soins de Regenerative Burst

Comme avec Ana, Baptiste sera capable de pomper moins de soins avant de devoir recharger. Les changements de Regenerative Burst sont intrigants, car ils devraient augmenter sa capacité de survie tout en réduisant l’utilité de la capacité pour le reste de l’équipe.

Ashe

La vipère

Général

Munitions max réduites de 15 à 12

Feu secondaire

Les dégâts de la visée descendante sont passés de 85 à 80.

McCree

Casque bleu

Feu primaire

Récupération augmentée de 0,42 à 0,50

Pharah

Lance-roquettes

Récupération augmentée de 0,75 à 0,85

Symmetra

Projecteur Photon

Feu secondaire

Dégâts max réduits de 140 à 120

Zarya

Canon à particules

Feu secondaire

Coût des munitions augmenté de 20 à 25

Les changements prévus pour Ashe, McCree, Pharah, Symmetra et Zarya s’inscrivent dans le même sens. Ils auront moins de dégâts globaux de manière légèrement différente. Ashe a beaucoup joué dans l’Overwatch League ces derniers temps, mais si ces changements se produisent dans la construction de la vente au détail, elle aura un potentiel de portage nettement inférieur. Zarya pourra toujours se rendre en ville sur des cibles à courte portée si elle est complètement chargée.

Les dégâts infligés par Junkrat seront un peu plus faibles si les modifications sont apportées au jeu en direct.

Junkrat

Lanceur de frag

Dégâts d’impact réduits de 50 à 40 (Total 130 à 120)

Moins de boucliers à détruire signifie que les grenades à fragmentation de Junkrat n’ont pas besoin d’autant de puissance. Cependant, ils décimeront toujours les cibles spongieuses à courte distance.

Moira

Prise biotique

Guérison

Soins persistants réduits de 4 à 2 secondes (Total des soins de 65 à 35)

Soins par seconde augmentés de 65 à 70

Taux de consommation des ressources de guérison augmenté de 11 à 14 (27%)

Dommage

Angle d’attache réduit de 37%

Taux de gain des ressources de soins augmenté de 50%

L’équipe 4 essaie vraiment de trouver les bons changements pour Moira. Elle a été au centre de plusieurs correctifs expérimentaux récents, mais aucun des changements proposés n’est resté jusqu’à présent. L’angle d’attache plus étroit du faisceau de dégâts (qui a également été testé dans les correctifs expérimentaux précédents) signifie qu’elle devra être plus précise avec lui, bien que l’auto-guérison accrue soit un bon compromis.

Les nerfs de sa sortie de guérison sont cependant plus intéressants, car Blizzard a cherché des moyens de lui permettre de faire des «jeux qui ont un impact important sur le jeu». Réduire son utilité de guérison globale est une façon étrange d’y parvenir.

Orisa

Arrêt!

Rayon augmenté de 4 à 5

Vitesse du projectile réduite de 30 à 25

Ce serait un léger retour d’un nerf récent majeur à cette capacité. Comme il est un peu plus lent, il sera moins difficile à contrôler et vous trouverez un peu plus facile d’attirer les ennemis à sa portée. C’est un changement solide.

Vous aurez peut-être bientôt plus de mal à inculquer des ennemis de partout sur la carte avec Widowmaker.

Veuf

Baiser de la veuve

Général

Le nombre maximal de munitions est passé de 30 à 35

Feu secondaire

Coût des munitions à lunette augmenté de 3 à 5

Les tirs à lunette ont maintenant jusqu’à 50% de réduction des dégâts de 60 à 85 mètres

Widowmaker obtient le plus gros nerf de tous dans cette expérience, je pense. Elle pourra tirer sept fois des coups de lunette au lieu de 10 avant de recharger. Plus important encore, le changement de réduction des dégâts aurait un impact énorme sur sa capacité à instiller des ennemis à faible santé de partout sur la carte. Cela réduit sa portée effective, elle devra donc être plus proche de ses cibles qu’elle n’aurait pu l’être dans le passé.

Ce sont pour la plupart des changements assez justes, mais je ne peux pas imaginer que les veuves en seront trop satisfaites. Overwatch Les cartes expérimentales sont généralement actives pendant au moins une semaine avant que Blizzard ne décide de les intégrer dans le jeu en direct. Sur la page des notes de mise à jour, vous pouvez maintenant voir si une carte expérimentale est active ou non. Ou, vous savez, vous vérifiez simplement pendant que vous jouez.

