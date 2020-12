Overwatch Priority Queue Pass devrait arriver pendant l’événement de Noël avec certaines réservations

Que le verre soit à moitié plein ou à moitié vide dépend entièrement du spectateur, mais il est indéniable que Blizzard a au moins placé le verre pour tenter de réparer les files d’attente DPS pour leur tireur en équipe, Overwatch.

Nous avons approfondi précisément ce qu’apporte le Priority Queue Pass, mais l’idée générale est qu’il offrira des temps de file d’attente DPS plus courts pour les joueurs DPS qui sont prêts à se plier pour quelques jeux dans d’autres rôles. Ainsi, les guérisseurs et les chars (qui ont toujours été rares à l’exception des nouvelles versions de héros et des correctifs rares) seraient remplis plus facilement par ceux qui souhaitent finalement jouer en tant que DPS mais ne recherchent pas une file d’attente de plus de 30 minutes.

« La chose la plus importante que nous recherchons est: en fin de compte, comment pouvons-nous rendre Overwatch plus amusant pour nos joueurs? » Concepteur principal du jeu @GScottM plonge dans la nouvelle fonction Priority Pass d’Overwatch, qui teste actuellement le PTR. ⚙️: https://t.co/5IR3v1bQPu pic.twitter.com/cpM9xizm6m – Overwatch (@PlayOverwatch) 19 novembre 2020

C’est une idée intéressante qui pourrait apaiser certaines frustrations: tout le monde veut être le revendeur de dégâts flashy, car le jeu de tank est sans doute devenu beaucoup plus difficile avec la sortie d’Orisa et Sigma qui reposent plus sur les boucliers que sur d’autres capacités et la guérison est un art perdu qui se débat. dans chaque MMO et jeu d’équipe de mémoire récente, de World of Warcraft à Team Fortress 2.

On pense actuellement que le système Priority Queue Pass est en baisse pendant la mise à jour hivernale, mais il n’est pas encore confirmé par Tempête De Neige Plus précisément.

Le nouveau système de passe prioritaire va faire mal aux joueurs de bronze. Mais je suppose que les joueurs de bronze ne sont pas leur groupe cible. WTF #Tempête De Neige #Overwatch – Maternité: The Ultimate Level Grind (@motherhoodtulg) 20 novembre 2020

Cependant, certains utilisateurs examinent cette idée avec appréhension et certains dans la scène trouvent qu’il y a des mérites dans les réserves.

Le problème est que les utilisateurs à la recherche d’une file d’attente DPS rapide sautent dans un jeu en tant que rôle de tank ou de guérisseur et tentent de le lancer immédiatement, afin d’obtenir le rôle DPS prioritaire plus rapidement.

J’aime beaucoup le système de passe prioritaire, j’espère qu’il facilite l’obtention des rôles que vous voulez! – Cadbberry (@Cadbberry) 16 novembre 2020

Si un tel joueur devait assumer le rôle de tank principal et choisir de ne pas jouer, le match se terminerait résolument rapidement avec peu de chances pour le reste de l’équipe de faire autre chose que de mourir, ce qui ferait perdre du temps à tout le monde.

Certains ont émis l’hypothèse qu’il doit y avoir un score minimum strict pour empêcher ces mauvais acteurs théorisés de lancer des matchs; un aspect qui Overwatch a lutté avec dans le passé, de Ligue Overwatch joueurs à cela.

Les utilisateurs reçoivent plus de passes pour gagner que pour perdre, mais ils recevront toujours des passes pour perdre.

Entre les utilisateurs qui tentent de laisser tomber leur MMR et schtroumpf dans des rangs plus faciles à ceux qui le lancent simplement pour le contenu, c’est une préoccupation valable qui a soulevé la tête plus de quelques fois dans le titre. Overwatch.