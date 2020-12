Overwatch: l’événement de vacances au pays des merveilles d’hiver devrait commencer le 15 décembre – Penguin Mei tease

Chaque hiver afin de mettre les joueurs dans l’esprit des fêtes, Tempête De Neige accueille l’événement annuel Winter Wonderland Holiday dans le cadre du jeu Overwatch. Cette année, sur leur compte Twitter, les développeurs ont annoncé que l’événement devrait commencer le 15 décembre.

Avec seulement quelques jours de plus avant le début de l’événement, à quoi pouvons-nous nous attendre exactement? Eh bien, les événements Overwatch sont plus ou moins la même année en année, à l’exception du tout nouvel hôte de skins.

Jusqu’à présent, il y a eu très peu de spoilers en ce qui concerne les skins auxquels nous pouvons nous attendre pour chaque personnage. Normalement, l’équipe d’Overwatch elle-même divulguera un skin ou deux pour créer un battage publicitaire sur sa page Twitter, mais cette année, cela ne semble pas être le cas.

Cependant, il y a eu un petit teaser en ce sens qu’il y aura probablement un skin sur le thème du pingouin pour Mei. le Overwatch Le compte Twitter a publié la très courte vidéo teaser ci-dessous qui révèle cette information sur l’événement:

Geler! Overwatch Winter Wonderland arrive le 15 décembre! pic.twitter.com/0W9wY1Vlw5 – Overwatch (@PlayOverwatch) 12 décembre 2020

Outre les skins, il est probable que les modes de jeu d’arcade saisonniers feront également un retour. Cela inclut le jeu Yeti Hunter et l’offensive Snowball de Mei.

Dans Yeti Hunter, les joueurs participent à un mode de jeu 5v1, où il y a un Yeti Winston et 5 Mei chasseurs. Les chasseurs tentent d’éliminer le yéti, tandis que le yéti vise à obtenir 5 éliminations sur les chasseurs de yéti. Cela semble assez facile sur le papier, mais les chasseurs se méfient car Yeti Winston voit sa santé augmentée à 5000.

Dans l’offensive boule de neige de Mei, les joueurs s’affrontent dans un jeu de style élimination 6v6. Au lieu d’éliminer les adversaires avec les capacités de Mei, cependant, les joueurs devront se lancer des boules de neige à la place. La capacité ultime de Mei est également remplacée par Flurry, cela donne aux joueurs des munitions illimitées pour une courte durée et est mieux utilisée à la rigueur.

Alors, que devraient faire les joueurs entre-temps ces derniers jours avant le début de l’événement? Il serait sage pour ceux qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur événement de vacances d’hiver d’économiser sur la monnaie du jeu. En plus de gagner des skins via des boîtes à butin, les joueurs peuvent également les acheter directement. De plus, les peaux des années précédentes sont proposées à un prix très réduit.

Cela résume toutes les informations actuellement connues concernant le prochain événement des vacances d’hiver. Assurez-vous de revenir fréquemment ici pour les dernières nouvelles et informations d’Overwatch.