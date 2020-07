Overwatch League : Les San Francisco Shock signe la victoire la plus rapide de la ligue Nord-Américaine

Le match le plus rapide de l’histoire de la Overwatch League s’est déroulé ce week-end. Les champions de l’année dernière, les San Francisco Shock, ont battu les Vancouver Titans dans un match d’une rapidité fulgurante qui n’a duré que 19 minutes et 23 secondes.

Ce match extrêmement bref a dépassé un record établi la semaine précédente, lorsque le Los Angeles Valiant avait battu notre équipe de la tristesse perpétuelle, le Boston Uprising, en 22 minutes.

Les forts restent forts, les faibles…

Overwatch a été ennuyeuse ces derniers temps, avec de nombreux matchs déséquilibrés qui se sont terminés par un net 3-0. À cet égard, le match de San Francisco n’est pas remarquable. Un autre match de “3-0verwatch”, comme le disent les casters, est venu s’ajouter à la pile de matchs de 3-0verwatch qui ont dominé la Ligue – ou du moins la division nord-américaine – ces derniers jours. Ce match a été douloureux à regarder pour les fans des Titans.

Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Il fut un temps où un match entre le Shock et les Titans était le point culminant de la semaine. Que vous soyez ou non un fan de l’une ou l’autre équipe, vous saviez que vous alliez avoir droit à un bon coup de pied aux fesses, pour une bonne partie d’Overwatch sans faille.

Lorsque les Titans de Vancouver sont arrivés dans le cadre de l’expansion de la Ligue en 2019, ils sont immédiatement devenus l’équipe à battre. Ils ont écrasé les autres équipes, expansion et inauguration, et ont terminé la première étape invaincus – un exploit qu’une seule équipe, ironiquement le Boston Uprising, avait accompli auparavant. Les Titans ont connu leur premier véritable test lorsqu’ils ont affronté le San Francisco Shock, une équipe qui est rapidement passée de la première saison (moins de 500 points) à la première place des éliminatoires de la première étape. Les Titans avaient déjà battu le Shock 3-1 lors de la saison régulière, et ils l’ont fait à nouveau (4-3) lors des éliminatoires de la phase 1, scellant ainsi le pacte de rivalité pour de bon.

Une rivalité épique

Cette première confrontation entre le SF Shock et les Titans en éliminatoires était une belle chose. C’était le genre de compétition que l’équipe d’Overwatch s’efforce aujourd’hui de recréer (le remaniement des divisions, des joueurs et des équipes dû à la pandémie peut expliquer en partie l’anémie). Les deux équipes ont échangé des cartes comme des coups. San Francisco a gagné une carte, puis Vancouver, puis San Francisco à nouveau, encore et encore jusqu’à la carte finale dans un best of four qui s’est terminé en prolongation sur le dernier point.

La deuxième étape a accentué la rivalité. Cette fois, San Francisco rejoint Vancouver dans le club des “zéro défaite”, mais devient la première équipe de l’histoire à franchir une étape en or : 28 victoires consécutives sur carte. Non seulement San Francisco n’a jamais perdu un match, mais elle n’a jamais perdu une seule carte. C’est comme si les Lakers de Kobe remportaient chaque match sans jamais laisser leurs adversaires marquer un seul panier. Les Sasuke et Naruto de la Ligue se sont à nouveau rencontrés lors de la deuxième étape des éliminatoires ; cette fois, c’était au tour de San Francisco de gagner dans un match qui n’était pas aussi serré que le premier, mais néanmoins passionnant.