Overwatch League – Jjanu envisage de se retirer du jeu professionnel s’il ne peut pas jouer avec des amis

Les Titans de Vancouver ont apparemment fait un peu un numéro sur l’ancienne légendaire Team RunAway, l’histoire de la chair de poule des outsiders qui se sont hissés au sommet de la compétition en Corée pour être signés par les Titans de Vancouver.

Et puis tout s’est rapidement effondré avec une implosion bizarre qui offre de nombreux comptes contradictoires avec un grand nombre de NDA qui sont ballottés pour faire bonne mesure.

S’il y a quelque chose de précis, cependant, c’est que la direction des Titans, ou une mauvaise gestion présumée de celle-ci, a anéanti l’amour de Overwatch pour l’équipe internationale bien-aimée.

Hier en streaming, Choi ‘JJANU’ Hyeon-Woo a déclaré qu’il pourrait très bien se retirer du jeu compétitif et revenir à ne jouer le titre qu’en tant qu’amateur. L’off-tank qui a recueilli une suite monumentale de ses anciens spectacles déclare que sans trouver une équipe où il peut jouer avec ses anciens frères, il est difficile de s’intéresser particulièrement à la scène dans son ensemble.

Il déclare qu’il semble que Lee ‘Stitch’ Chung-hee cherche également à quitter le jeu professionnel après une saison 2020 tumultueuse, et qu’il n’y a effectivement aucune raison pour lui d’essayer de rejoindre des équipes pour la saison à venir.

« et rejoindre WAS, c’était juste pour pouvoir faire partie d’une équipe avec Stitch, et je pense que Stitch va aussi démissionner, donc sans lui il n’y a personne avec qui je jouerais. » / 2

– 아나 탈 (@gatamchun) 12 décembre 2020