Overwatch League : gagnez le double de jetons OWL ce week-end

Le dernier des trois tournois de mi-saison de l’Overwatch League a lieu ce week-end et Blizzard tente de persuader autant de fans que possible de regarder la Countdown Cup en direct. Si vous regardez les matchs au fur et à mesure qu’ils se déroulent, vous gagnerez le double du nombre de jetons OWL que vous auriez normalement.

Depuis le début de OWL, les fans ont pu gagner des jetons Overwatch League, qu’ils peuvent utiliser pour acheter certains skins et autres produits cosmétiques, en regardant les matchs en direct. Suite au passage de Twitch à YouTube plus tôt cette année, les jetons n’étaient pas disponibles au début, mais ils sont revenus en mai.Vous pouvez normalement gagner cinq jetons par heure des matchs de l’Overwatch League que vous regardez en direct via le site Web ou l’application Overwatch League. Cependant, lorsque le Countdown Cup commencera vendredi, vous gagnerez 10 jetons par heure, ce qui vous aidera à débloquer des skins plus rapidement.

Blizzard soigne sa communauté

Vous devrez vous connecter au site ou à l’application avec votre compte Blizzard et vous pourrez utiliser des jetons sur toutes les plateformes. Vous devrez connecter votre compte console à votre compte Blizzard si vous souhaitez utiliser des jetons sur PS4, Xbox One ou Nintendo Switch.

Le temps de visionnage s’accumule, donc si vous ne pouvez attraper que 45 minutes d’un match, vous recevrez les jetons chaque fois que vous regarderez un autre quart d’heure. Cela coûte généralement 100 jetons pour un skin domicile et extérieur par héros et par équipe, donc si vous regardez chaque minute d’action de l’Overwatch League ce week-end, vous devriez gagner suffisamment de jetons pour en réclamer au moins deux. Le seul autre moyen d’acquérir des jetons est de les payer avec de l’argent réel.

Les tournois mensuels se sont avérés être un succès pour Blizzard, qui a dû changer le format de l’Overwatch League 2020 plus ou moins à la volée en raison de l’impact de Covid-19. Le nombre de téléspectateurs a grimpé en flèche pendant les week-ends de tournoi – bien que proposer à nouveau des jetons OWL aux fans aurait pu aider à augmenter ces chiffres.

.

