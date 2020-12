Overwatch – La mise à jour du développeur comprend une nouvelle vitrine de cartes Kanezaka et un récapitulatif 2020

Une nouvelle intéressante pour ce mois-ci est que l’équipe d’Overwatch est actuellement dans les derniers stades de développement sur une nouvelle carte pour le mode de jeu Deathmatch. Jeff Kaplan est allé sur Youtube récemment pour parler de la carte avec un petit récapitulatif pour l’équipe de développement au cours de l’année 2020.

Tout d’abord, parlons de cette nouvelle carte. Kanezaka sera une carte Free for All / Deathmatch entièrement publiée qui sortira au début de 2021. Dans la mise à jour, Kaplan estime que la carte atteindra la version live du jeu début à la mi-janvier. La carte est actuellement sur le PTR au cas où vous voudriez faire un peu d’exploration de pré-version.

D’après ce que la mise à jour du développeur mentionne, il y a beaucoup de secrets cachés et d’oeufs de Pâques qui sont cachés tout au long de la carte, donc l’exploration est certainement une bonne utilisation de votre temps. La carte est jonchée de graffitis et d’autres informations qui, selon Kaplan, pourraient faire allusion à des liens entre les traditions à la fois pour le jeu actuel et la suite à venir Overwatch 2.

De nombreux joueurs ont été surpris que l’équipe publie une nouvelle carte tout en travaillant simultanément sur la suite susmentionnée. Apparemment, l’équipe a embauché un nouveau concepteur de niveau du nom de Morton. Tout en travaillant avec le nouvel employé sur les outils et les procédures à Tempête De Neige, il a été chargé de créer une carte expérimentale de match à mort.

L’équipe a tellement aimé la conception de Morton qu’elle a fini par la développer en une carte entièrement étoffée pour le jeu en direct. L’équipe artistique a travaillé dur avec cette carte, et vous pouvez pleinement le voir à quel point l’attention aux détails est bonne.

La carte est conçue pour se dérouler sous la carte de Hanamura, et en fait, les joueurs peuvent voir le château de Hanamura sur une colline au loin. En tant que tel, le style architectural des bâtiments et des rues rappelle la carte de Hanamura comme vous vous en doutez. Une fonctionnalité qui excite Internet est le café pour chats inclus.

La mise à jour se termine avec Kaplan passant en revue certaines des réalisations de l’équipe d’Overwatch en 2020. Malgré la folie générale introduite par la pandémie COVID-19, l’équipe a réussi à mettre à jour tous ses événements saisonniers et à inclure plusieurs nouveaux micro -événements dans le jeu. Cela s’ajoute au travail sur Overwatch 2, à plus de 80 patchs et à l’introduction du nouveau héros Echo.