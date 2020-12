Overwatch: la mise à jour du 10 décembre renforce Reinhardt et D.Va dans un patch qui devrait réjouir Tank Mains

L’état de la méta dans Overwatch est en constante évolution, en partie grâce à la base de joueurs qui découvre des stratégies nouvelles et inventives et en partie à cause des tentatives constantes des développeurs pour corriger la méta.

Cette fois-ci, le 10 décembre, l’équipe a lancé le dernier patch de la version live du jeu qui apporte quelques ajustements à divers héros. D.Va et Reinhardt ont tous deux reçu des buffs modérés cette fois-ci, tandis que Baptiste a reçu un léger nerf.

OVERWATCH NEW HERO EXPERIMENTAL PATCH NOTES – 3 DÉCEMBRE 2020 ※ NOUVELLES MISES À JOUR HERO

⬆️BUFF: https://t.co/sYDsOEmXzz, REINHARDT

⬇️NERF: BAPTISTE pic.twitter.com/KUeSUV249b – Naeri X 나 에리 (@OverwatchNaeri) 3 décembre 2020

En commençant par les nouvelles positives, les principaux chars devraient être assez satisfaits de ce patch (au moins aux rangs inférieurs.) L’armure de base du char principal Reinhardt a vu son armure de base augmentée de 200 à 250. Il a également augmenté les dégâts sur son marteau-fusée de 75 à 85 par swing.

L’idée derrière ce changement était de faire du tank une présence de première ligne plus intimidante. Le changement réussit à cet égard, et Reinhardt devrait être nettement plus menaçant, en particulier dans les rangs inférieurs. Ceux qui jouent dans les niveaux d’élite de la compétition ont cependant noté que les changements ne semblaient pas particulièrement percutants.

Sur l’autre char qui a été modifié dans cette mise à jour, D.Va a fait ajuster ses valeurs d’armure / santé mech de 200/400 à une répartition désormais égale de 300/300. Cela devrait la rendre un peu plus résistante aux dommages qu’elle est incapable de manger constamment avec sa matrice de défense, comme les fusils de chasse et autres armes à cadence de tir élevée.

Baptiste est le seul héros négativement impacté par les changements cette semaine, mais ils ne semblent pas trop drastiques. Le coût de sa matrice d’amplification ultime a augmenté de 15%, ce qui fait qu’il faut un peu plus de temps pour recharger chaque combat. De plus, la santé de sa capacité de champ d’immortalité a été réduite de 200 à 150.

Le plus important des changements est peut-être le nerf du champ d’immortalité, car la majorité de la valeur de Baptiste ne provient pas de son ultime dans la plupart des situations. Depuis que son ultime a également récemment reçu un buff qui l’a transformé de la taille d’une petite fenêtre en porte de garage, il a été un peu meilleur à cet égard de toute façon. Les bons joueurs de Baptiste devraient encore se retrouver à construire son ultime à un rythme raisonnable.

Le patch du 10 décembre n’était pas trop volumineux, probablement en partie à cause de la préparation de l’équipe pour le prochain événement des vacances d’hiver. Vous connaissez maintenant tous les changements de héros à garder à l’esprit lors du démarrage d’Overwatch. Assurez-vous de revenir ici pour toutes les dernières nouvelles et mises à jour d’Overwatch.